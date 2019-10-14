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مرأة

مفاجأة .. رفع يديك بزاوية 90 درجة يحميك من مرض أخطر من السرطان

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:14 ص
مرض خطير
مرض خطير
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لمياء الياسين
يمكن أن تحدث السكتة الدماغية لأي شخص في أي عمر وفقا للإحصاءات ، فإن النساء اللاتى تتراوح أعمارهن بين 18 و40 سنة أكثر عرضة للسكتات الدماغية من الرجال في نفس العمر.

موقع Bright Side يقدم بعض الحقائق حول السكتات الدماغية التى تقتل النساء أكثر من سرطان الثدي ، ولهذا السبب من المهم التعرف عليهم بسرعة مع العلم أنه وفقا لدراسة نشرها الموقع 80٪ من النساء المصابات بالسكتة الدماغية يعانين من هذه الأعراض.


إليك أعراض السكتات الدماغية في النساء

سبب السكتة الدماغية النزفية هو تمزق الأوعية الدماغية ، الذي يسبب التورم والضغط.

ضغط دم مرتفع

داء السكري

أمراض القلب المختلفة

التدخين

البدانة

ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم

ضغط عصبى

نقص في النشاط الجسدي

1-ضعف البصر المفاجئ

تعد النساء أكثر عرضة للوفاة بجلطة دماغية مقارنة بالرجال والأكثر من ذلك، أن الخطر يزداد أثناء الحمل ، وعند استخدام حبوب منع الحمل و يمكن أن يؤثر ضعف البصر المفاجئ الناجم عن السكتة الدماغية على إحدى العينين أو كليهما. يمكن أن تظهر أيضًا النقاط العمياء بسبب تلف الفصوص البصرية.

2-صداع حاد.

يظهر الصداع فجأة ، وفي بعض الأحيان يكون له الأعراض التالية: الغثيان والقيء.

3-ألم مفاجئ وحاد في الصدر

يمكن أن تصاحب هذه الأعراض أيضًا نوبة قلبية.

4-التعب المفاجئ.

تحدث تغييرات مفاجئة في المزاج والنعاس وعدم الرغبة في فعل أي شيء. علاوة على ذلك ، يمكن أن تشعر النساء بالاكتئاب.

5-فقدان الوعي.

يشعر الفرد بضيق في التنفس والخفقان وألم على جانب واحد من الوجه. أحد أعراض السكتة الدماغية "النسائية" هي الألم الحاد على جانب واحد من الوجه أو الجسم أو أحد الأطراف.

احمِ نفسك

إذا لاحظت أحد الأعراض ، فاختبر الشخص أو نفسك سوف يساعد ذلك على التعرف على السكتة الدماغية.

ارفع أو اطلب من الشخص رفع يديه ، واحتفظ به لمدة 5 ثوانٍ بزاوية 90 درجة. في حالة السكتة الدماغية ، ستسقط يد واحدة.
خطاب. نطق أو اطلب من الشخص نطق عبارة بسيطة أو اسم. خطاب بطيء أو عدم وجود إجابة على حد سواء هي علامات السكتة الدماغية.

إذا لاحظت إحدى تلك العلامات ، فاتصل بسيارة الإسعاف على الفور.
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