البنك الدولي يقلص توقعات نمو اقتصاد الهند إلى 6% هذا العام

قلص البنك الدولي اليوم توقعات النمو للهند في السنة المالية الحالية إلى ستة بالمئة من 7.5 بالمئة وحذر من تباطؤ "خطير" قد يضعف بدرجة أكبر القطاع المالي.



وفي توقعه السابق الصادر في أبريل ، قال البنك إن التوقعات الاقتصادية للهند قوية وتكهن بنمو 7.5 للسنة المالية التي بدأت في أبريل.



لكن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا ينمو حاليا بأبطأ وتيرة في ست سنوات وسجل نموا خمسة بالمئة في ربع السنة من أبريل إلى يونيو متأثرا بضعف طلب المستهلكين وتقليص الإنفاق الحكومي.



وقال البنك إنه يتوقع أن يتعافى الاقتصاد تدريجيا لينمو 6.9 بالمئة في السنة المالية 2020-2021.