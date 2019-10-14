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سيارات

آي.دي4.. أصغر سيارة كهربائية SUV من فولكس فاجن

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:15 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
تعتزم مجموعة "فولكس فاجن" أكبر منتج سيارات في أوروبا طرح سيارة كهربائية جديدة في السوق الأمريكية باسم "آي.دي4" وستكون أصغر سيارة كهربائية من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (أس.يو.في).

ونقل موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات عن مصادر مطلعة على خطط الشركة الألمانية القول إن السوق الأمريكية تحتاج إلى سيارة كهربائية أكبر، وتحتاج إلى بطارية أكبر وأطول مدى من السيارة "آي.دي4". لذلك فإن السيارة الكهربائية المدمجة "آي.دي3" لن تكون مناسبة لهذه السوق، حيث أنها في حجم السيارة المدمجة الشهيرة "جولف" ومن المقرر طرحها في الأسواق الأوروبية في العام المقبل.

وفي معرض فرانكفورت الدولي للسيارات قدمت "فولكس فاجن" النموذج الاختباري للسيارة الكهربائية "آي.دي كروز" والذي من المتوقع طرحه في السوق الأمريكية تحت اسم "آي.دي4".

وتستثمر "فولكس فاجن" 800 مليون دولار في خط جديد لتجميع السيارات الكهربائية في مصنعها بولاية تينسي الأمريكية حيث من الممكن أن ينتج هذا الخط السيارة "آي.دي4".

وتأمل "فولكس فاجن" في إنتاج 70 سيارة كهربائية من مختلف علامتها التجارية بحلول 2028. كما تأمل الشركة في الوصول بحجم إنتاجها من السيارات الكهربائية إلى مليون سيارة سنويا بحلول 2025، في إطارجهودها لتجاوز تداعيات فضيحة تلاعبها في نتائج اختبارات معدلات العوادم لسياراتها العاملة بمحركات ديزل والتي تفجرت في سبتمبر 2015 وكبدتها عشرات المليارات من الدولارات.
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