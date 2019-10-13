هددا قائدها بمطواة .. كشف غموض سرقة سيارة بالإكراه في كفر الشيخ

كشفت مباحث مركز كفر الشيخ برئاسة المقدم هيثم الهياتمي، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، لغز سرقة سيارة تاكسي بالإكراه بعد تهديد قائدها من قِبل 3 أشخاص أثناء قيامه بتوصيلهما إلى عزبة مزار التابعة لقرية شنو، وتبين أن وراء الواقعة 3 عاطلين مقيمين بمركز قطور بمحافظة الغربية، وجرى إعادة السيارة المسروقة مرة أخرى إلى مالكها.



وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من أحمد.ر.ع 29 سنة، سائق، ومقيم متبول، بقيام شخصين مجهولين باستدراجه بالسيارة قيادته رقم ل هـ ج 9325 أجرة "تاكسي"، ماركة فيرنا موديل 2014م، بزعم توصيلهما إلى عزبة مزار بشنو، وذلك من أمام المستشفى العام، وفي إحدى الطرق الزراعية المؤدية إلى العزبة، استوقفاه مشهرين سلاحًا أبيضًا، وتمكنا من الاستيلاء على السيارة وهاتفه المحمول.



على الفور، جرى تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، والمقدم هيثم الهياتمي، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، لكشف غموض الواقعة، وضبط مرتكبيها نظرًا لما تمثله من خطورة إجرامية، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة، "م.س" 21 سنة، عاطل، سبق اتهامه في جنحة ضرب، و.م 24 سنة، عاطل، سبق اتهامه في واقعة سرقة، "أ.ص" 26 سنة، عاطل، مقيمون بمركز قطور غربية.



وتبين من التحريات قيام المتهم الأول والثاني باستدراج المجني عليه، لمنطقة الحادث بزعم توصيلهما وتهديده بسلاح أبيض، والاستيلاء على السيارة وهاتفه المحمول، وتسليمها للمتهم الثالث والذي أخفاها ببلدته، وعُثر عليها في المحضر رقم 7392 لسنة 2019م، إداري مركز قطور، وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، جرى ضبط المتهمين.



وبمناقشة المتهمين الثلاثة، اعترفوا بسرقة السيارة كرهًا عن قائدها، وإخفائها لدى المتهم الثالث تمهيدًا لمساومة مالكها لإعادتها مرة ثانية مقابل الحصول على مبلغ مالي نظير ذلك، إلا أنها ضُبطت في المحضر المشار إليه، وأرشدوا عن الهاتف المحمول، والسلاح المستخدم في الواقعة "مطواة قرن غزال".



