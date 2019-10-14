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توك شو

نجل الراحل جمال الغيطاني: المؤسسة العسكرية كانت تستحضر لديه مخزونًا معنويًا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:00 ص
جمال الغيطاني
جمال الغيطاني
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توك شو
قال محمد جمال الغيطاني، نجل الأديب الراحل جمال الغيطاني، إن والده كان يحب الجيش المصري، كما أن المؤسسة العسكرية كانت تستحضر لديه مخزونًا معنويًا.

وأضاف الغيطاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد أن والده كان يشعر أن مصطلح المؤسسة العسكرية شديد الأكاديمية، وكان شرف لي تنشئته واصطحابه لي، عبر السنين لقادتنا و أبطالنا في السويس.

وتابع: "لم يحكِ لي الشاطر حسن وسندباد، لكنه كان يقص لي بطولات المجموعة 39، وأنا أحاول الحفاظ على هذا الامتداد تجاه الجيش المصري العظيم، الذي شهد بداية والدي ولحظة وداعه".
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