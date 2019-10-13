شوقي غريب: نعد الجماهير بتحقيق إنجاز في بطولة أفريقيا

وعد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، الجماهير المصرية، بتحقيق إنجاز في بطولة أفريقيا التي ستنطلق في مصر 8 نوفمبر والصعود لأوليمبياد طوكيو.



قال غريب بعد ودية منتخب مصر مع جنوب أفريقيا، أنه يحرص على تجربة جميع اللاعبين في كل المراكز لإكسابهم المرونة الخططية المطلوبة.



وتابع أن الجهاز الفني واللاعبين سيبذلان قصارى جهدهم لاسعاد الجماهير في بطولة أفريقيا، مشيرًا الى أن الجميع لديه الإصرار على الصعود للأوليمبياد.



وواصل أنه يتمنى حضور الجماهير بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباريات المنتخب لدعم اللاعبين ومساندتهم.