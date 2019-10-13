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منوعات

أم تتخلى عن طفلها لولادته بدون عيون.. تفاصيل مثيرة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:14 م
صدى البلد
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أحمد شريف
تخلت ام عديمة الرحمة عن رضيعها بسبب ولادته بدون أعين، حيث يتم الآن البحث عن منزل له بعد أن تركته بمفرده.

ووفقًا لصحيفة "ميرور"، فأن ألكساندر المعروف باسم ساشا - يتمتع بصحة جيدة ، ولكنه لن يرى أبدًا بسبب حالة نادرة يعاني منها طفلان آخران في العالم.

وأفادت الصحيفة البريطانية أن والدة الطفل نشأت في دار للأيتام وقررت قبل ولادته التخلي عنه لأنها لم تشعر بالثقة في قدرتها على تقديم المساعدة التي يحتاجها.

قالت ممرضة ان طفل البالغ من العمر ستة أشهر لا يختلف عن الأطفال الآخرين ، فهو يلعب ويبتسم تمامًا مثل أي طفل يتمتع بصحة جيدة.

ويعاني الصبي الروسي من الخراجات حميدة على جبينه ، والتي سيتم إزالتها قريبا.

فيما اوضح مسعفون روسيون إن ساشا واحدة من ثلاثة أطفال في العالم دون مقل العيون على الإطلاق.
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