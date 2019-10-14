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حوادث

نتائج جهود الداخلية خلال 24 ساعة فى مجال قطاع أمن المنافذ

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:35 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
شنت قطاع أمن المنافذ حملة امنية مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، و ضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها. 

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (9) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات أجنبية الصنع – عقاقير طبية – مبيدات زراعية – مستلزمات طبية – ألياف صناعية – أسلاك حديدية – مستلزمات إنتاج) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (3,834,086– ثلاثة مليون وثمانمائة أربعة وثلاثون ألفًا وستة وثمانون جنيهًا ).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (1) قضية تهريب بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة بالجنيه المصرى (10700 عشرة آلاف وسبعمائة جنيه) .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط (1) قضية مواد مخدرة.. ضبط خلالها (138 قرصا و3 زجاجات لعقار الكونترمال المخدر) .

فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (34) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح ، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، تسلل ، مخالفات السائقين ، مخالفات مسطح مائى ، ، انتهاء فترة التصريح ، انتحال صفة ).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1086) مخالفة مرورية متنوعة .

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (275) حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط عدد (1) قضية هجرة غير شرعية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
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