حملات مكبرة لأجهزة مديرية أمن القاهرة لضبط جميع أشكال المخالفات التموينية

واصلت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجارى، و مراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



أسفرت تلك الحملات عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وأقسام الشرطة بالمديرية، عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط ( ثلاثة أشخاص ) بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتهم كمية من الأدوية التى تستخدم فى علاج أحد الأمراض "مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة " ومبلغ مالى بحوزة أحدهم ..بمواجهة الأول والثانى اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها للثالث مقابل المبلغ المالى المضبوط بحوزته .



كما تم ضبط ( صاحب محل خردوات ) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وعثر بحوزته على (شيش إلكترونية ومستلزماتها المستوردة وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية بالمحل ملكه) بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة .. وعثر بداخل المحل على (13 شيشة إلكترونية - 143 زجاجة زيت خاص بالشيش الإلكترونية - شاحن بطارية خاص بالشيش - 20 علبة قطع غيار للشيش ) جميعها مستوردة وغير مسددة الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة للقانون ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة .



فيما تم ضبط ( صاحب مركز تعبئة سكر ) بدائرة قسم شرطة حلوان - لإدارته المركز بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (سكر) مجهولة المصدر بقصد إعادة تعبئتها مستخدمًا علامة تجارية غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المركز على ( 2,900 طن سكـر) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .



وفى سياق متصل تم ضبط ( صاحب مخزن مستلزمات طبية بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة الوايلى ، لحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .



كما تم ضبط (المسئول عن مصنع كابلات كهربائية بدون ترخيص) كائن بدائرة قسم شرطة القطامية ، لقيامه بتصنيع الأسلاك الكهربائية من خامات رديئة ومجهولة المصدر ، وعثر بداخل المصنع على ( 11765 متر كابل كهربائى – 3,750 طن سلك شعر - 4,500 طن بلاستيك - 4 ماكينات تصنيع ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها ، بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .