ضبط 212 قطعة سلاح وتنفيذ أكثر من 82 ألف حكم قضائى

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 212 قطعة سلاح نارى بحوزة 193 متهما) .. وذلك على النحو التالى:-

(22) بندقية آلية، و (2) بندقية رصاص، و (40) بندقية خرطوش، و (14) طبنجة ، و (134) فردا محليا، و (290) طلقة مختلفة الأعيرة ، و (25) خزينة متنوعا، و (263) قطعة سلاح أبيض.



فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (82277) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:

(358) حكم جناية، و (23321) حكم حبس جزئى، و (4543) حكم حبس مستأنف، و (43310) احكام غرامة، و

و (10745) حكم مخالفة .



فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (6) تشكيلات عصابية ، ضموا (29) متهما ، ارتكبوا (11) حادثا متنوعا .



فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (239) قضية مخدرات بحوزة (256) متهما ، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 77,460 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 8,947 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3,489 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 250 جراما )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 510 جرامات )، و كمية من مخدر الآيس وزنت ( 25 جراما )، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 3,170 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 2,800 كيلو جرام)، و عدد (3256) قرصا مخدرا .



فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (61) متهما.



فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (28) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.



فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (417) دراجة نارية مخالفة.



فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة ( 5 سيارات - دراجة نارية) .



فى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة تم ضبط (28714) مخالفة مرورية، (52) قضية بيئة.



فى مجال فحص السائقين تم فحص (144) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (14) منهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.