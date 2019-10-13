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أخبار العالم

على طريقة السادات.. قيس سعيد يوجه كلمة لشعب تونس بعد الفوز بالرئاسة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:03 م
صدى البلد
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حسام رضوان
وجه قيس سعيد الرئيس الجديد لتونس رسالة إلى الناخبين، تشابه فحواها مع جملة شهيرة للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.

قال قيس سعيد في مؤتمر صحفي: "شكرا لمن انتخبني وشكرا لمن لم ينتخبني وشكرا لأحرار تونس من أعماق الأعماق. شكرا للشباب والشيوخ وحتى للأطفال الذين فتحوا صفحة جديدة في التاريخ". بحسب سبوتنيك.

وكان الرئيس السادات قال في خطاب له أمام البرلمان في 1970، عقب استفتاء توليه المنصب: "أشكر الذين قالوا نعم والذين قالوا لا، إن الوطن للجميع، والمسئول فيه مؤتمن على الكل".

وأضاف قيس سعيد: "يا شعب تونس العظيم أعطيتم درسا للعالم كله. هي ثورة بمفهوم جديد هي ثورة في إطار الدستور مع التمسك بالشرعية. هي ثورة لم يعهدها الفلاسفة وعلماء الاجتماع وعلماء السياسة. أبهرتم العالم بما قمتم به..ليطمئن الجميع على أنني سأحمل الرسالة والأمانة بكل صدق وإخلاص. سأحملها بأعبائها وأوزارها بإخلاص. ها أنتم اليوم تحققون ما تريدون. الدولة ستستمر بتعهداتها الدولية. ليطمئن الكثيرون لأننا نعي حجم المسؤولية".
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