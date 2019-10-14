محاكمة ريهام سعيد بعد تصريحات السمنة اليوم

تخضع اليوم، ريهام سعيد للمحاكمة أمام محكمة جنح الجيزة بسبب تصريحاتها عن السمنة، بعد تقديم دعوي ضدها تتهمها بالسخرية من مرضى السمنة، وقالت عنهم إنهم ميتون، وأنهم عالة على أسرهم وعالة على المجتمع.



تضمنت الدعوى التي تقدم بها اشرف ناحي المحامي ضد ريهام سعيد بأن الشعب تفاجأ خلال برنامج صبايا المذاع على قناة الحياة، أن الإعلامية توجه فيه إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريين واستخدمت عبارات، وأوصاف لا تليق أن تقال فى برنامج.



أضافت الدعوي أن ريهام سعيد سخرت من مرضى السمنة، وقالت عنهم أنهم ميتون، وأنهم عالة على أسرهم وعالة على المجتمع، وزعمت أن المرأة التخينة تشوه المنظر ورائحتها كريهة، وتحتوى على سموم فى تعميم غريب عن جميع مرضى السمنة، مما أهان عددا كبيرا من الشعب.



وتضمنت الدعوى أن ما صدر من المعلن إليها يعد تصريحا غريبا أن يصدر من مذيعة كبيرة على الهواء مباشرة، وفى برنامج مشهور يذاع فى جميع أرجاء الوطن العربى، ما تسبب فى أن تقوم النقابة العامة للإعلاميين، وكذلك قناة الحياة بوقف البرنامج.



وكان مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، قرر منع ريهام سعيد مقدمة برنامج " صبايا" المذاع على قناة الحياة، من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، تطبيقا لنص المادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين.



وجاء قرار منع ريهام سعيد على خلفية تصريحات الإعلامية التي وصفها البعض بالتنمر حيث قالت ريهام سعيد فى تصريح ساخر لها "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، بيشوهوا المنظر ومنظرك بيكون مش حلو وانتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك"، استياء الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين أيضا الذين شنوا هجوما عليها.



ومنعت قناة الحياة ريهام سعيد وبرنامج صبايا بعد تصريحاتها التى استفزت البعض على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرًا.



وقف ريهام سعيد لم يكن الأول ، فـ ريهام سعيد لها العديد من المواقف التى أثارت الجدل والتى توقفت خلالها عن العمل ، وفى هذا التقرير نرصد أبرز الأزمات التى تسببت فى توقفها عن العمل من قبل .



وقف برنامج ريهام سعيد على قناة النهار

فى العام الماضى قرار المحامي العام الأول للنيابات بحبس ريهام سعيد والمنتج الفني ورئيس تحرير برنامجها صبايا الخير، المُذاع على قناة النهار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهام عدد من مساعديها بالتحريض على خطف طفلين لتصوير حلقة تلفزيونية ، وانتهى الأمر بحل الخلافات بين ريهام سعيد وقناة "النهار"، وإنهاء التعاقد بين الطرفين، شريطة عدم الظهور إعلاميًا على قناة "النهار" مرة أخرى.



نقابة الإعلاميين تصدر قرارا بوقفها

فى بدايات عام 2017 ، اتخذت نقابة الإعلاميين قرارا بوقف برنامج "صبايا الخير"، بسبب تجاوز ريهام سعيد فى حلقة استضافت خلالها سيدة متزوجة وعشيقها وعرضا قصة خيانتها لزوجها مع هذا الرجل.



واعتبرت النقابة هذا استغلالًا لحالة شاذة في المجتمع المصري بما يتنافى مع المعايير المهنية والأخلاقية، لذا قررت النقابة وقفها لمدة 3 أشهر.



فتاة المول

اثارت ريهام سعيد فى عام 2015 سادت حالة من الاستياء بين مستخدمي شبكات التواصل الإجتماعي الذين استنكروا فعل ريهام سعيد فى أزمة فتاة المول وقاموا بتدشين هاشتاج "ماتت_ريهام_سعيد" ، وذلك بعد أن أثارت "فتاة المول" ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تهديد سعيد في برنامجها سمية طارق الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة المول" ونشر صور سرقتها من جوال الأخيرة، وتسبب الهجوم على ريهام سعيد في مقاطعة الشركات الراعية للبرنامج، كما وصلت القضية إلى القضاء المصري، وأعلنت قناة النهار وقتها وقفها عن العمل.