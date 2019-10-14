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تعليم

دراسات الأزهر: متابعة العملية التعليمية بدقة وإحالة المقصرين للتحقيق

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:02 ص
دراسات الأزهر: متابعة
دراسات الأزهر: متابعة العملية التعليمية بدقة
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محمد شحتة
عقد أعضاء مجلس كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة برئاسة الدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة الكلية اجتماعهم الشهري لمناقشة القضايا التعليمية بالكلية.

واستهلت الدكتورة عميدة الكلية المجلس بتهنئة السادة رؤساء الأقسام ببداية العام الدراسي الجديد، واستعرضت العميدة خلال الاجتماع سبل تطوير العملية التعليمية وعلى رأسها الاهتمام بتفعيل وتطبيق معايير الجودة المختلفة مشيدة بالجهود المتميزة التي قامت بها قيادات الكلية السابقة للحصول على الجودة وأكدت على استكمال مسيرة السابقين في سبيل الحفاظ على الجودة وتطوير تفعيلها.

وأضافت: "أننا نجني ثمار حصول الكلية على الجودة بتطور ملحوظ أشادت به الجامعة وسيكون هذا العام أكثر تطورًا بجهود وحدة الجودة وأعضائها المتفانين في العمل".

وخلال الاجتماع وجهت الشكر لرؤساء الكنترولات لخروج نتيجة العام الماضي بشكل مشرف، مشددة على متابعتها الجادة لسير العملية التعليمية وسيتم رصد أي مخالفة وإحالة المقصر للتحقيق.
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