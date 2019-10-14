كارثة .. 6 علامات غير شائعة لسرطان الرئة

أعراض عديدة تستدعي زيارة طبيبك فورا فقد تكون مؤشر للإصابة بسرطان الرئة إليك ست علامات شائعة لوجود مشاكل فى الرئة انتبهي لها وتوقفى عندها إليك أبرزها يقدمها موقع برايت سايد .



1-السعال المزمن



عندما يستمر السعال لأكثر من شهر فهو علامة على وجود شيء خاطئ في الجهاز التنفسي.



2 - المخاط المستمر



عند تهيج الشعب الهوائية لدينا فإنها تنتج بلغم كدفاع. إذا استمر إنتاج هذا المخاط المتواصل لفترة أطول من شهر فقد يكون ذلك علامة تحذير على حدوث مشاكل في الرئة.



3- ألم دائم في الصدر



قد يكون ألم الصدر الذي يستمر لمدة تزيد عن شهر علامة تحذير. إنها علامة على أن الرئتين متورطتان في حالة ظهور ألم في الصدر أو تفاقمه نتيجة الاستنشاق أو الزفير أو السعال.



4- ضيق في التنفس

عندما يحدث ضيق في التنفس فقد يكون مؤشرا لوجود مشاكل في الرئة.



5- سعال الدم

عند حدوث سعال دموي ، تكون دائمًا مشكلة في الرئتين أو الجهاز التنفسي العلوي. وغني عن القول إن هذا شيء يتطلب عناية فورية ؛ لأنه قد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة.



6-الصفير

الصفير يحدث وهو علامة على أن جسم غريب يمنع التدفق الطبيعي للهواء إلى الرئتين أو يضيق مجاري الهواء في الرئة.