Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كارثة .. 6 علامات غير شائعة لسرطان الرئة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:03 ص
سرطان الرئة
سرطان الرئة
Advertisements
لمياء الياسين
أعراض عديدة تستدعي زيارة طبيبك فورا فقد تكون مؤشر للإصابة بسرطان الرئة إليك ست علامات شائعة لوجود مشاكل فى الرئة انتبهي لها وتوقفى عندها إليك أبرزها يقدمها موقع برايت سايد .

1-السعال المزمن

عندما يستمر السعال لأكثر من شهر فهو علامة على وجود شيء خاطئ في الجهاز التنفسي.

2 - المخاط المستمر

عند تهيج الشعب الهوائية لدينا فإنها تنتج بلغم كدفاع. إذا استمر إنتاج هذا المخاط المتواصل لفترة أطول من شهر فقد يكون ذلك علامة تحذير على حدوث مشاكل في الرئة.

3- ألم دائم في الصدر

قد يكون ألم الصدر الذي يستمر لمدة تزيد عن شهر علامة تحذير. إنها علامة على أن الرئتين متورطتان في حالة ظهور ألم في الصدر أو تفاقمه نتيجة الاستنشاق أو الزفير أو السعال.

4- ضيق في التنفس
عندما يحدث ضيق في التنفس فقد يكون مؤشرا لوجود مشاكل في الرئة.

5- سعال الدم
عند حدوث سعال دموي ، تكون دائمًا مشكلة في الرئتين أو الجهاز التنفسي العلوي. وغني عن القول إن هذا شيء يتطلب عناية فورية ؛ لأنه قد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة.

6-الصفير
الصفير يحدث وهو علامة على أن جسم غريب يمنع التدفق الطبيعي للهواء إلى الرئتين أو يضيق مجاري الهواء في الرئة.
Advertisements

موضوعات متعلقة

هذه المواد تؤدي بك لـ أعراض سرطان الرئة بسرعة الصاروخ

9 علامات صادمة لـ أعراض سرطان الرئة المبكر

ترشيحاتنا

بعد الفوز التاريخي.. الزمالك يحطم 3 أرقام قياسية جديدة في كرة اليد.. تعرف عليها

شهيد لقمة العيش فى بورسعيد خرج ليعين والديه على تربية شقيقتيه فلقى حتفه

بعد إشادة الرئيس السيسي بدوره.. أول تعليق من محمد فراج.. شاهد

يا فرحة ما تمت.. الإصابات تغير مسار التكتيك الفني بـ الأهلي وتضع فايلر في مأزق

علي جمعة يحذر من 4 كلمات شائعة بين الكثيرين تلقي بهم في التهلكة

ثروة مهدرة .. حكاية معصرة بلاد الزيتون التي تكهنت 10 سنوات .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقفطان أحمر ناري .. جيهان خليل تبهر متابعيها عبر إنستجرام

نمبر وان .. شاهد ركن البطولات في منزل أحمد الأحمر

بالأسود إيفانكا ترامب نائمة بجانب طفلها الرضيع