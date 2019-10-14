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منوعات

بسبب التحديات الأمنية.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شبكة الجيل الخامس

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:31 ص
صدى البلد
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قسم المنوعات
أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه من شبكات الجيل الخامس لتسببها في "تحديات أمنية" إذا دعمت من شركات تابعة للدولة الصينية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة " فاينانشال تايمز" الأمريكية، قال الاتحاد الأوروبي، إن التحديات الأمنية من المرجح أن تكون أكثر "بروزًا" على شبكات الجيل الخامس.

وقالت الولايات المتحدة إن شركة هواوي أخطر تهديد لها.

ووضعت الحكومة الأمريكية شركة هواوى على قائمة السوداء قائلة "إن هناك سببا واضحا  للاعتقاد بأن هواوي شاركت في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية".

وأدلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو بشهادته أمام لجنة فرعية تابعة لمجلس الاعتمادات في مجلس الشيوخ وحذر من "خطر وجود أنظمة شبكات في موقع مشترك مع أنظمة هواوي.

وصرحت هواوي ، بأنها هي المورد الرئيسي لمعدات شبكة الجيل الخامس، ولذلك شعر المسؤولين الحكوميين الأمريكيين بقلق، قائلين أن الاعتماد على الشركة الصينية يمكن أن تزيد من التعرض للمخاطر الأمنية.

ومن المتوقع أن تكون شبكة الجيل الخامس متاحة على نطاق واسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة في عام 2020 ، وقد تكون بسرعات أعلى بكثير من شبكات الجيل الرابع، كما من المتوقع أن تجلب شبكة الجيل الخامس الكثير من التطورات التكنولوجية.

والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة مولت شركات منافسة لشركة هواوي لإنشاء هذا الاختراع ، حسبما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز.

وفيما نفت شركة هواوي بأن لديها أي نوايا سرية خلف ذلك الاختراع الجديد "شبكة الجيل الخامس"، حسبما ذكر موقع فوكس نيوز الأمريكي.
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