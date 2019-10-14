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سيارات

أسعار كيا سايبا المستعملة فى سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:09 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، لاسيما بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.

نستعرض في السطور التالية السيارة كيا سايبا موديل 2006 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.

جذبت السيارة كيا سايبا موديل 2006 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.

تنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

يتراوح سعر السيارة كيا سايبا موديل 2006 والقريبة منها ما بين 65 ألفا إلى 70 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق اسعار السيارة كيا سايبا موديل 2006 في سوق السيارات المصرية.
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