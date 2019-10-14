Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رياض سليمان الحمود: الدعاية التركية أصبحت نمطية لا يصدقها الشخص العاقل

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:40 ص
رياض سليمان الحمود
رياض سليمان الحمود الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية
Advertisements
توك شو
قال رياض سليمان الحمود الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية إن الدعاية التركية أصبحت نمطية لا يصدقه الشخص العاقل، لافتًا إلى أن سوريا خالية من الإرهاب، وذلك عن طريق مجموعة منظمة قتلت الإرهاب ولا تهدد أحدًا من الجوار.

وأضاف الحمود خلال حواره عبر برنامج "كل يوم" المُذاع على قناة "on e" إلى أنهم أرسلوا لتركيا ليكون هناك حسن جوار بينهم ولكن لم نكن لسنا منظومة متأسلمة كما يريد أردوغان، لافتًا إلى الرئيس التركي يدعم تيار الإخوان وأيضًا هذا التيار يريد احتلال الجيش التركي للأراضي السورية من خلال تصريح رياض الشقفة منذ عام 2013.

وأوضح أن هناك دعما للمجموعات المتأسلمة التي منها داعش التي بقيت بجوار تركيا 3 سنوات وهو جوار حسن، كما يراه بعد تفاهمات في الموصل بعد أن أخرجوا الأعضاء التركية من القنصلية في الموصل.

وأكد أن هناك علاقة قوية بين داعش و تركيا، مشيرًا إلى أن روسيا هي من جاءت بتلك الصور في فترة الغضب بينها وبين تركيا.
Advertisements

ترشيحاتنا

مصر للطيران تكشف حقيقة قيادة محمد رمضان إحدى طائراتها

رجل يعود إلى منزله بعد 7 ساعات من قيام أسرته بدفنه.. تفاصيل مثيرة

شاهد اللحظات الأولى لحريق كنيسة مارجرجس بحلوان

زفاف ابنة مصطفى فهمي.. تعرف على فارق العمر بينها وبين زوجة أبيها

بفستان جريء .. دينا الشربيني برفقة عمرو دياب في السعودية.. شاهد

أنا أهلاوية.. رانيا يوسف توجه رسالة لـ محمد صلاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور من حريق كنيسة مارجرجس بحلوان

بفستان جريء .. دينا الشربيني برفقة عمرو دياب في السعودية.. شاهد

اوعى الأسد.. زينة فى إطلالة كاجوال بالأبيض.. شاهد