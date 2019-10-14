رياض سليمان الحمود: الدعاية التركية أصبحت نمطية لا يصدقها الشخص العاقل

قال رياض سليمان الحمود الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية إن الدعاية التركية أصبحت نمطية لا يصدقه الشخص العاقل، لافتًا إلى أن سوريا خالية من الإرهاب، وذلك عن طريق مجموعة منظمة قتلت الإرهاب ولا تهدد أحدًا من الجوار.





وأضاف الحمود خلال حواره عبر برنامج "كل يوم" المُذاع على قناة "on e" إلى أنهم أرسلوا لتركيا ليكون هناك حسن جوار بينهم ولكن لم نكن لسنا منظومة متأسلمة كما يريد أردوغان، لافتًا إلى الرئيس التركي يدعم تيار الإخوان وأيضًا هذا التيار يريد احتلال الجيش التركي للأراضي السورية من خلال تصريح رياض الشقفة منذ عام 2013.





وأوضح أن هناك دعما للمجموعات المتأسلمة التي منها داعش التي بقيت بجوار تركيا 3 سنوات وهو جوار حسن، كما يراه بعد تفاهمات في الموصل بعد أن أخرجوا الأعضاء التركية من القنصلية في الموصل.



