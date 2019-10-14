كلاكيت تاني مرة حسين خيري نقيب عام الأطباء.. والاستقلال تسيطر على المجلس وبعض النقابات الفرعية.. ولأول مرة نقيب فرعي امرأة

مؤشرات أولية لانتخابات الأطباء.. فوز أحمد حسنين بمقعد نقيب الجيزة

مؤشرات أولية لانتخابات الأطباء.. فوز شيرين غالب بمقعد نقيب القاهرة

الاثنين.. مؤتمر صحفي للجنة العامة للإعلان عن نتائج انتخابات التجديد النصفي

نقيب الأطباء: أصوات أرض الواقع هزمت الشائعات والسوشيال ميديا

مؤشرات نتائج انتخابات نقابة الأطباء .. حسين خيري يكتسح مقعد النقيب



أظهرت المؤشرات الأولية اكتسح قائمة الاستقلال أغلب مقاعد النقابة العامة بقيادة الدكتور حسين خيرى، وتحتفظ القائمة بأغلبية الأصوات والمقاعد بمجلس النقابة العامة، والفرعيات،و تعقد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بنقابة الأطباء مؤتمرا صحفيا موسعا لإعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة والفرعيات والنقيب العام , وذلك غدا الاثنين الساعة 12 ظهرا بدار الحكمة.



قال الدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء الحالي، إن المؤشرات الأولية بالانتخابات أظهرت وجود رؤية مختلفة للأطباء، بعدم انسياقهم وراء الشائعات والدعاية الكاذبة.





وأكد خيري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أصوات أرض الواقع هزمت أصوات السوشيال ميديا، مضيفًا أن ذلك دليل على إعلاء قيمة صندوق الانتخابات فوق اي مهاترات.



وأشار خيري، إلى أن عدد الأصوات أشبه بكثير بعام 2015، والتواجد الكثيف لم يعمم على كل المحافظات، مضيفًا أنه كان يتمنى نزول الأطباء بشكل كبير جدا ليكون الصندوق خير دليل للتعبير عن نسبة كبيرة من الأطباء.



وأوضح النقيب الحالي، أن ترشح 16 طبيب علي مقعد النقيب، فتت قيمة الأصوات، على الرغم من الحضور الجيد للأطباء بالانتخابات.



وأظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، تقدم الدكتور حسين خيري المرشح على منصب نقيب الأطباء، على جميع منافسيه، وحصد 5788 صوتا، ليكون بذلك نقيبا عاما لأطباء مصر، وبفارق 2000 صوت.



وحصل الدكتور أسامة عبدالحى المرشح على منصب نقيب الأطباء على 3767 صوتا، وحصل الدكتور جمال شعبان المرشح على نفس المنصب على 2241 صوتا.



وأعلنت المؤشرات فوز الدكتور إيهاب الطاهر، والدكتور رشوان شعبان، والدكتور ابراهيم الزيات، لمقاعد فوق السن، لعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء، ولمقاعد تحت السن لعضوية مجلس النقابة العامة، فاز الدكتور أحمد السيد، والدكتور محمود عرفة.



أوضحت المؤشرات الأولية لفرز أصوات انتخابات التجديد النصفي للأطباء، بالنقابة الفرعية بالجيزة، بفوز الدكتور أحمد حسنين بمقعد نقيب الجيزة.



وأشارت المؤشرات، فوز الدكتور سيد الطويل، والدكتور أحمد فتحى أبوزيد، بمقعدي فوق السن، بينما فاز الدكتور كريم سالم، ومحمد شقوير بمقاعد تحت سن 15 سنة قيد.



أظهرت المؤشرات الأولية لفرز أصوات انتخابات التجديد النصفي للأطباء، بالنقابة الفرعية بالقاهرة، فوز الدكتورة شيرين غالب نقيبا لأطباء القاهرة والتي تعد أول مرة في تاريخ نقابة الأطباء العامة والنقابات الفرعية بفوز امرأة بمقعد نقيب.



وأوضحت المؤشرات، فوز الدكتور محمد القصاص والدكتور محمد البرعي والدكتور منير بشارة و الدكتورة جيهان يوسف، بمقاعد فوق السن أكثر من 15 سنة، و بمقاعد تحت السن، فاز الدكتور أحمد الغيطي والدكتورة هبة سامي والدكتور أحمد صفوت والدكتور محمد سعيد عمرو.



وكانت المؤشرات النهائية لعمليات فرز أصوات المشاركين بانتخابات التجديد النصفى، قد أوضحت فوز الدكتور حسين خيرى بمقعد النقيب العام، بفارق 2000 صوت عن أول منافسيه.



واجريت انتخابات الأطباء على مقعد النقيب، بالإضافة لـ 12 مقعدا بينها 6 مقاعد على مستوى الجمهورية منها 3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية.



وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.



وشارك 200 ألف طبيب بالتصويت، فى 27 مقرا على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف قضائى من خلال مشاركة 56 مستشارا من النيابة الإدارية.



