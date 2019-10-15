فيديوجراف| الفرق بين سمك المزارع والنيلي لتجنب الأضرار

بعد التحذيرات والجدل حول سمك المزارع غير المرخصة نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري بعض الطرق التي يمكن أن توضح الفرق بين سمك المزارع والسمك النيلي.



وشرحت نوح الفوارق بين السمك النيلى أو البحرى وسمك المزارع الذى من الممكن أن يكون حاملا لبعض الأمراض بسبب سوء تغذيته بعد انتشار مزارع غير مرخصة وغير مراقبة.



وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على هذه الفوارق.

