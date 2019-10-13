الأمن العام ينجح فى تحرير طفل بعد اختطافه بالإسماعيلية

نجح ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل وطلب فدية من أسرته مقابل إطلاق سراحه فى الإسماعيلية.



تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من " ر. ع " ربة منزل 37 سنة ومقيمة بعزبة صبيح دائرة مركز القصاصين ، مفادها غياب نجلها "زياد .م" عامين من أمام منزله وتلقت فى وقت لاحق اتصال من شخص مجهول يطلب فدية مقابل إطلاق سراحه.



تم تشكيل فريق بحث من مباحث الإسماعيلية وبرئاسة مفتشى قطاع الأمن العام، وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، " م. س" 19 سنه عاطل "م .أ" 15 سنه طالب ومقيمان بدائرة مركز القصاصين .



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة أمكن ضبط المتهمين بمنطقة عزبة صبيح بالقصاصين ، وبإرشادهم إعترفا بمكان احتجاز الطفل وامكن تحريره وإعادة الى أسرته سالمًا.



واعترف المتهمين باختطاف الطفل لمساومة أهله على طلب فدية مقابل إعادته، الا ان ضبطهما حال دون تنفيذ خطتهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

