اخبار الحوادث.. هشغل فلوسكم في التجارة .. عامل ينصب على أهالي سوهاج.. القبض على أمريكية وأوكرانية قبل تصوير فيلم أباحي بالأقصر

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محمد العيسوى





*هاشغلّكم فلوسكم في التجارة .. ضبط عامل نصب على أهالي سوهاج في 16 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين.

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*تعرف على الفرق بين القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت وعقوبتهما

يخلط الكثيرون من الاشخاص بين جريمة القتل العمد وبين جريمة الضرب المفضي إلي الموت، لأن كليهما يؤدي إلى ازهاق الروح.

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*قبل تصوير مشاهد إباحية .. القبض على أمريكية وأوكرانية بمعبدى الأقصر والكرنك

نجحت شرطة السياحة والآثار بالأقصر فى القبض على سائحتين إحداهما أمريكية والأخرى أوكرانية أثناء قيامهما بتصوير أفلام إباحية بمعبدى الأقصر والكرنك.

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*مصادرة 6 أطنان ونصف طن سلع تموينية ومواد غذائية وأعلاف فاسدة فى حملة تموينية بالغربية

ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم 6 أطنان ونصف الطن سلع تموينية وغذائية وزيت طعام وطحينة وأعلاف حيوانية قبل بيعها في السوق السوداء، لعدم مطابقتها للمواصفات فى حملة تموينية مكبرة على مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وبسيون وقطور.

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*حيثيات الإدارية العليا فى رسوم حديد البليت : فرض رسوم تدابير مؤقتة على الواردات

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الذى قضى بوقف تنفيذ قرار فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوما على استيراد خام " البليت " , وقضت العليا مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المذكور وألزمت المطعون ضدهما شركتى ميتاد حلوان لدرفلة المعادن والجيوشى للصلب المصروفات .

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*مصرع طالب صعقا بالكهرباء أثناء إصلاح غسالة بإحدى قرى الدقهلية

لقى طالب مصرعه صعقا بالكهرباء ،بقرية ميت مسعود التابعه لمركز اجا بمحافظة الدقهلية صعقا بالكهرباء إصلاح غسالة ملابس.

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*حبس شخصين تلقيا مبالغ مالية 4 أيام

أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية، بحبس شخصين تلقيا مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة العقارات وتشطيب الوحدات السكنية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

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*تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية دواعش سيناء

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بينهم 6 متهمين حضوريا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "دواعش سيناء" لجلسة 20 أكتوبر.

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نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.*هاشغلّكم فلوسكم في التجارة .. ضبط عامل نصب على أهالي سوهاج في 16 مليون جنيهتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين.لمزيد من التفاصيل اضغط هنا *تعرف على الفرق بين القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت وعقوبتهمايخلط الكثيرون من الاشخاص بين جريمة القتل العمد وبين جريمة الضرب المفضي إلي الموت، لأن كليهما يؤدي إلى ازهاق الروح.لمزيد من التفاصيل اضغط هنا *قبل تصوير مشاهد إباحية .. القبض على أمريكية وأوكرانية بمعبدى الأقصر والكرنكنجحت شرطة السياحة والآثار بالأقصر فى القبض على سائحتين إحداهما أمريكية والأخرى أوكرانية أثناء قيامهما بتصوير أفلام إباحية بمعبدى الأقصر والكرنك.لمزيد من التفاصيل اضغط هنا



*مصادرة 6 أطنان ونصف طن سلع تموينية ومواد غذائية وأعلاف فاسدة فى حملة تموينية بالغربيةضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم 6 أطنان ونصف الطن سلع تموينية وغذائية وزيت طعام وطحينة وأعلاف حيوانية قبل بيعها في السوق السوداء، لعدم مطابقتها للمواصفات فى حملة تموينية مكبرة على مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وبسيون وقطور.لمزيد من التفاصيل اضغط هنا *حيثيات الإدارية العليا فى رسوم حديد البليت : فرض رسوم تدابير مؤقتة على الوارداتقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الذى قضى بوقف تنفيذ قرار فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوما على استيراد خام " البليت " , وقضت العليا مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المذكور وألزمت المطعون ضدهما شركتى ميتاد حلوان لدرفلة المعادن والجيوشى للصلب المصروفات .لمزيد من التفاصيل اضغط هنا *مصرع طالب صعقا بالكهرباء أثناء إصلاح غسالة بإحدى قرى الدقهليةلقى طالب مصرعه صعقا بالكهرباء ،بقرية ميت مسعود التابعه لمركز اجا بمحافظة الدقهلية صعقا بالكهرباء إصلاح غسالة ملابس.لمزيد من التفاصيل اضغط هنا *حبس شخصين تلقيا مبالغ مالية 4 أيامأمرت نيابة الشئون المالية والتجارية، بحبس شخصين تلقيا مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة العقارات وتشطيب الوحدات السكنية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.لمزيد من التفاصيل اضغط هنا *تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية دواعش سيناءقررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بينهم 6 متهمين حضوريا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "دواعش سيناء" لجلسة 20 أكتوبر.لمزيد من التفاصيل اضغط هنا



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