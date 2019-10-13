اخبار الرياضة.. الأهلي يتلقى صدمة قبل لقاء الزمالك.. مرتضى منصور يتقدم بـ 19 بلاغا ضد الخطيب

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :- حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزا علي نظيره جنوب إفريقيا، بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين علي أرضية ملعب "القاهرة" الدولي استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 والمقامة في مصر.- تعرض لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جيرالدو وصالح جمعة، للإصابة خلال تواجدهما في مران الفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.- تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشكوى للجنة الأولمبية ضد كل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلة النادي والقناة الفضائية، وضد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي وخالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي والعامري فاروق نائب رئيس الأهلي ومهند مجدي ومحمد سراج الدين وابراهيم الكفراوي ورانيا علواني وخالد مرتجي ومحمد الدماطي وطارق قنديل ومحمد جمال أعضاء مجلس إدارة الأهلي وإبراهيم المنيسي مسؤول قناة الأهلي ومجلة النادي وعدلي القيعي مسؤول التعاقدات بالأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعدد من كتاب مجلة الأهلي.دخل نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور فى مفاوضات جادة مع وادى دجلة للحصول على خدمات محمد عبدالعاطى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .