Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اخبار الرياضة.. الأهلي يتلقى صدمة قبل لقاء الزمالك.. مرتضى منصور يتقدم بـ 19 بلاغا ضد الخطيب

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:43 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :

رمضان صبحي يتعرض لـ الإصابة مع منتخب مصر الأوليمبي
- حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزا علي نظيره جنوب إفريقيا، بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين علي أرضية ملعب "القاهرة" الدولي استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 والمقامة في مصر.

عاجل.. الأهلي يتلقى صدمة قبل مواجهة الزمالك في القمة 119
- تعرض لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جيرالدو وصالح جمعة، للإصابة خلال تواجدهما في مران الفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

مرتضى منصور يتقدم بـ 19 بلاغا ضد محمود الخطيب والنادي الأهلي
- تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشكوى للجنة الأولمبية ضد كل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلة النادي والقناة الفضائية، وضد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي وخالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي والعامري فاروق نائب رئيس الأهلي ومهند مجدي ومحمد سراج الدين وابراهيم الكفراوي ورانيا علواني وخالد مرتجي ومحمد الدماطي وطارق قنديل ومحمد جمال أعضاء مجلس إدارة الأهلي وإبراهيم المنيسي مسؤول قناة الأهلي ومجلة النادي وعدلي القيعي مسؤول التعاقدات بالأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعدد من كتاب مجلة الأهلي.

تحرك زملكاوي قوي من أجل حسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي

دخل نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور فى مفاوضات جادة مع وادى دجلة للحصول على خدمات محمد عبدالعاطى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الرياضة.. صدمة لـ أزارو مع الاهلي.. مفاجأة فى اختيار اتحاد الكرة لـ مدرب منتخب مصر.. الشياطين الحمر سادس العالم

اخبار نادي الزمالك اليوم 7-9-2019.. مرتضى يعلن مفاجأة للجماهير.. والأبيض يفقد وش السعد أمام بيراميدز

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

اخبار الاهلي اليوم السبت.. الزمالك سبب عدم إذاعة مباراة كانو سبورت.. موعد ظهور الفريق بقميصه الجديد

اخبار نادي الزمالك اليوم.. الزمالك يفاوض كهربا

أخبار الرياضة.. شريف إكرامي يوضح حقيقة انتقاله إلى الزمالك.. مرتضى منصور يفتح النار على الكاف من جديد.. صالح وكهربا يمنعان رئيس الزمالك من التعليق

ترشيحاتنا

شاهد .. مباراة الزمالك وسبورتنج في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد

6 علامات للتفرقة بين سمك المزارع والسمك النيلي

رجل يعود إلى منزله بعد 7 ساعات من قيام أسرته بدفنه.. تفاصيل مثيرة

رضا عبدالعال: ميتشو فى النازل .. فايلر لم تظهر بصماته والبدري جاي يضحك علينا

بشرى سارة لـ جماهير الأهلي قبل موقعة الزمالك في الدوري.. تعرف عليها

اخبار الأهلي اليوم 13-10-2019 .. صدمة في القلعة الحمراء.. إصابات مرعبة تضرب الأحمر قبل القمة 119

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مدرجات استاد القاهرة.. وزير الرياضة يساند المنتخب الأولمبي

منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بتسوانا وديا .. صور

كارثة تهدد الأطفال بـ 3 أمراض خطيرة.. معجون الأسنان فيه سم قاتل