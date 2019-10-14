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مرأة

احذر.. الأعواد القطنية تصيبك بفقدان السمع

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:37 ص
الاعواد القطنية
الاعواد القطنية
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آلاء حسن
كشفت دراسة أمريكية جديدة عن خطورة استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذن، والتي أدت إلى نقل آلاف الأطفال الى الطوارئ.

ووفقًا لموقع health يجب أخذ الحيطة ومعالجة هذا الموضوع على محمل الجد نتيجة لاستخدام أعواد القطن باستمرار وبدون حظر.

وأكدت الدراسة أن حوالى 34 طفلًا يدخلون يوميًا الى المستشفيات بسبب هذه الأعواد القطنية.

ولفت الخبراء الى أن الأذنين عضو قادر على تنظيف نفسه تلقائيًا وإدخال القطن داخله يضرّ أكثر مما ينفع.

وأضاف الخبراء أن الضغط يمكن أن يؤذي طبلة الأذن نتيجة لتداعيات الصحيّة التي تحدث مثل : رنين في الأذن، دوخة وغثيان، ومن الممكن فقدان السمع.
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