عماد حسين يكشف أبرز رسائل الرئيس السيسي اليوم عن سد النهضة

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، الرسائل التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من الملفات خلال الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة والتي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.



وقال "حسين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح الباب لتلقي أسئلة المواطنين وهو نمط جديد في خطب وكلمات الرئيس، كما أن الرئيس السيسي تحدث بشكل واضح عن ملف سد النهضة لأنه حديث الشعب المصري في الآونة الأخيرة، وتحدث في هذا الأمر أن مصر أمامها أكثر من اتجاه، وذلك لطمأنة المصريين.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي طمأن المصريين بعدم القلق، وأن مصر لن تتخلى عن حقوقها المائية، وذكر في نفس الوقت أن الجيش المصري قوي وقادر، وأن مصر دولة لا تعتدي ولا تتدخل في شؤون أحد وتسعى دائما للسلام، وهذه رسالة وصلت لمن يهمه هذا الأمر، مؤكدًا أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قمة قريبا تجمعه بأبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا يُعد تطور سياسي مهم بعد فشل مفاوضات سد النهضة.



وتابع : "كان فيه طمأنة والسيسي قال لازم نوصل لاتفاق، وقال طالما هناك تماسك داخلي لا يخشى على مصر من اي تهديد خارجي، وهي نقطة أيضًا ممكن تكون مرتبطة بسد النهضة أو التحديات التي تواجه مصر الفترة الأخيرة".