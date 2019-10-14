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مرأة

شاهدي ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه الأطعمة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:17 ص
فقدان الوزن
فقدان الوزن
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آلاء حسن
يعتبر فقدان الوزن من المشكلات التى تواجه عددًا كبيرًا من الأفراد وليست مقتصرة على الجيم، نتيجة لوجود العديد من الأنظمة الغذائية والحميات التي تدعم فقدان الوزن بكل سهولة وسرعة ولكنها تحتاج عزيمة وصبر.

واتفق متخصصون فى مجال التغذية والصحة أن هناك معدلا لإنقاص الوزن حيث يفقد الجسم حوالي ( 0.45 – 0.91) كيلو جرام خلال أسبوع.

وهناك بعض النصائح لإنقاص الوزن منها : الإكثار من شرب الماء، الحصول على نوم كاف يوميًا، ممارسة التمارين الرياضية، وإنقاص السعرات الحرارية المتناولة.

وهنام أطعمة تساعد على فقدان الوزن بشكل أسرع وفقًا لموقع blodsky وهى :

- دقيق الشوفان
فيحتوي دقيق الشوفان على الكربوهيدرات التى تساعد على وقف آلام الجوع، ويجب اختيار دقيق شوفان خال من السكر.

- الخوخ
فيحتوى على مركبات تقلل وتحد من نسبة الدهون التى تمتصها خلايا الجسم أثناء عملية الهضم.

- زبدة الفول السوداني
على عكس مما يعتقد البعض فإن زبدة الفول السوداني تحتوي على مستوى عالى من الأحماض الأمينية التى تنقسم إلى فينيل ألين، ويعد هذا هرمون يحد من الشعور بالجوع ويساعد على حرق الدهون.

- الكيوي
من الفواكه التي تحتوى على الالياف وله طعم لذيذ وحلو ويساعد على إنقاص الوزن، تكاتفًا مع البرتقال والليمون والجريب فروت.

- الفاصوليا
فعالة جدا لفقدان الوزن لانها غنية بالبروتين وتناول مقدار مخصص فى اليوم سيشعرك بالشبع، ويكون هذا المقدار فنجان ونصف يوميًا .
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