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أخبار العالم

رئيس الأركان السوداني يُشيد بالعلاقات الثنائية مع جنوب السودان

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:31 م
الفريق أول ركن محمد
الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين
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أ ش أ
أشاد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة المكلف في السوداني بالعلاقات الثنائية بين السودان وجنوب السودان في كافة المجالات.

وأكد رئيس الأركان المشتركة في السوداني، لدى لقائه اليوم الأحد مع وفد عسكري من دولة جنوب السودان برئاسة الفريق ثوي شاني ريد نائب رئيس الأركان للإمداد، وحدة الهدف والمصير المشترك بين البلدين والجهود المتبادلة في تحقيق الأمن والاستقرار، موضحا أن العلاقات بين البلدين، والجيشين، تجاوزت العمل الدبلوماسي إلى آفاق أرحب.

وذكر بيان للقوات المسلحة السودانية أن رئيس الأركان المشتركة نوه بالجهود التي تبذلها جوبا، لإنجاح محادثات السلام، التي تستضيفها بين الحركات المسلحة ووفد مجلس السيادة السوداني.

ودعا إلى تفعيل اتفاقيات التعاون العسكري، والعمل المشترك بين البلدين، مشيرا إلى نتائج اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة، التي استضافتها جوبا مؤخرا.

من جانبه، عبر الفريق ثوي شاني ريد عن استعداد جنوب السودان، لتطوير علاقات التعاون العسكري مع السودان، وتعزيزها في كافة المجالات، مؤكدا أن هناك تحديات تتطلب التكاتف والتعاون.
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