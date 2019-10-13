مجلس الأهلي أحرجني.. محمد محمود يكشف كواليس فترة إصابته وغيابه 9 أشهر

كشف محمد محمود لاعب النادي الأهلي العائد من اصابة صعبة غاب على اثرها لمدة 9 أشهر، عن قرار الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، بمشاركته في مباراة الأهلي الودية أمام الإعلاميين غدا.



وأضاف محمد محمود في تصريحات لبرنامج سهرة مع تقديم إسلام الشاطر على قناة الاهلي، انه يفتقد الملعب والجماهير وخوض المباريات، بعد الاصابة التي أبعدته عن الفريق عقب الانضمام للقلعة الحمراء الذي كان بمثابة الحلم، لكنه يحمد الله على كل شيء.



وأشار اللاعب إلى ان مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، احرجوه بموقفهم معه، ولقي دعما لا مثيل له ، ومساندة، غير طبيعية بالرغم من انني لم ألحق ان أساهم في اي نجاح مع الفريق، كما هو الحال بالنسبة لشعور ودعم الجماهير.