سليمان الحمود : الميثاق الملي هدف أردوغان لسرقة قطعة من الأراضي السورية

قال رياض سليمان الحمود إن "الميثاق الملي" هدف أردوغان لسرقة قطعة من الأراضي السورية، لافتًا إلى أن "الميثاق الملي" هي من تفاهمات ما بعد اتفاقات إلغاء الدولة العثمانية وهذا الميثاق أوقفته "سايكس بيكو" بالتقسيمات.



وأضاف الحمود خلال حواره لـ "كل يوم" المُذاع على قناة "on e" أن أردوغان يريد أن يتغطى سايكس بيكو ويعود إلى الشكل المرسوم في المصالحات الأولى.



وأوضح أن هناك أطماعا لإعادة الإمبراطورية العثمانية مشيرًا إلى أنه يريد أن يعيدها بشكل الأسلمة.

