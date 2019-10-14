Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اقتصادي: مصر تحتل المركز الـ52 عالميًّا في تقييم جودة الطرق .. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:37 ص
اقتصاد
اقتصاد
Advertisements
عمرو ممدوح
قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن هناك توجهًا قوميًا بالتوسع في إنشاء شبكات الطرق وتحسين البنية التحتية بما يساهم في تحقيق معدلات كبيرة في التنمية الاقتصادية بصورة كبيرة، مشددًا على أن شبكات الطرق والكباري الجديدة خلقت بيئة تنافسية على مستوى القطاعات الصناعية بجانب تأثيرها المباشر على المواطن في حياته اليومية.

وأضاف "مصطفى"، في حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر خلال السنوات الأربع الماضية حسنت تصنيفها من المركز 91 عالميًا للمركز الـ52 عالميًا في التقييم العالمي لجودة الطرق.

وأوضح أن الدولة بدأت في توجيه العديد من مشروعات تحسين البنية الأساسية للمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال المسح الميداني لاحتياجات كل منطقة بما يعود بالنفع على المواطن محدود الدخل.

وأشار إلى أن تبني الدولة لاستراتيجية تحسين البنية التحتية سيمكنها من توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص من خلال طرح مشروعات تنمية المناطق الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن القطاع الخاص يلعب حاليًا دورًا هامًا في تحقيق معدلات التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأكد أن هناك اهتمامًا كبيرا من قبل الدولة بمشروعات الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن تحسين ورفع كفاءة محطات الكهرباء ساهم في خروج مصر من مرحلة نقص الطاقة الكهربائية إلى تحقيق فائض في الإنتاج يمكن أن يتم تصديره للدول المجاورة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

لا ترموه أبدا.. نوى البلح يعالج 60 مرضا مزمنا

شوقي غريب يكشف حقيقة إصابة رمضان صبحي

صدمت جمهورها.. رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي

كأنها عارضة أزياء.. سالي عبد السلام تتألق بالموف

رئيس نادي الزمالك يعلن عن مفاجأة مدوية لفريق اليد لحظة عودته .. فيديو

مصر تتحدى الفقر المائي.. 5 إجراءات حاسمة من الحكومة لمواجهة أزمة المياه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور من حريق كنيسة مارجرجس بحلوان

بفستان جريء .. دينا الشربيني برفقة عمرو دياب في السعودية.. شاهد

اوعى الأسد.. زينة فى إطلالة كاجوال بالأبيض.. شاهد