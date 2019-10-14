اقتصادي: مصر تحتل المركز الـ52 عالميًّا في تقييم جودة الطرق .. فيديو

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن هناك توجهًا قوميًا بالتوسع في إنشاء شبكات الطرق وتحسين البنية التحتية بما يساهم في تحقيق معدلات كبيرة في التنمية الاقتصادية بصورة كبيرة، مشددًا على أن شبكات الطرق والكباري الجديدة خلقت بيئة تنافسية على مستوى القطاعات الصناعية بجانب تأثيرها المباشر على المواطن في حياته اليومية.



وأضاف "مصطفى"، في حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر خلال السنوات الأربع الماضية حسنت تصنيفها من المركز 91 عالميًا للمركز الـ52 عالميًا في التقييم العالمي لجودة الطرق.



وأوضح أن الدولة بدأت في توجيه العديد من مشروعات تحسين البنية الأساسية للمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال المسح الميداني لاحتياجات كل منطقة بما يعود بالنفع على المواطن محدود الدخل.



وأشار إلى أن تبني الدولة لاستراتيجية تحسين البنية التحتية سيمكنها من توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص من خلال طرح مشروعات تنمية المناطق الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن القطاع الخاص يلعب حاليًا دورًا هامًا في تحقيق معدلات التنمية الاقتصادية الشاملة.



وأكد أن هناك اهتمامًا كبيرا من قبل الدولة بمشروعات الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن تحسين ورفع كفاءة محطات الكهرباء ساهم في خروج مصر من مرحلة نقص الطاقة الكهربائية إلى تحقيق فائض في الإنتاج يمكن أن يتم تصديره للدول المجاورة.