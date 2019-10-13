بعد إشادة الرئيس السيسي بدوره.. أول تعليق من محمد فراج.. شاهد

أعرب الفنان محمد فراج، عن سعادته الكبيرة بإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدوره في فيلم "الممر"، منوها إلى أنه يشعر بالفخر للمشاركة في العمل.



وأضاف محمد فراج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي": "إشادة الرئيس السيسي بدوري توجت فرحتي وسعادتي اليوم، وكرم كبير من عند ربنا، وفرحان وسعيد وأشكر ربنا على نجاح فيلم الممر"، مؤكدا أنه يعتبر فيلم "الممر" بمنزلة وسام على صدره ونقطة مضيئة في مشواره الفني.



ونوه إلى أنه كان حريصًا على الالتزام والجدية في تصوير مشاهده بفيلم "الممر"، لكي يخرج في أفضل صوره.



وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأداء أبطال فيلم الممر، وخاصة الممثلين العرب المشاركين في هذا العمل الفني وفي مقدمتهم الفنان الأردني إياد نصار، والتونسية هند صبري، مشددا على أهمية مثل تلك الأعمال في توحيد الشعب واصطفافه خلف الدولة المصرية.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر إلى أبطال فيلم الممر، مشيرا إلى أن الفيلم يعكس الروح المصرية ويعبر عن كل شرائح المجتمع.



وقال الرئيس السيسي - في مداخلة خلال الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة - " أنا بشكركم والحقيقة الفيلم كان رسالة جميلة جدا للمصريين كلهم، وأداء كل من شارك في الفيلم يعكس روحا مصرية بتتكلم؛ حتى لو كان بيتكلم باسم غير المصريين"، مضيفا "إن أداءكم الذي عبرتم به عن كل شرائح المجتمع المصري في الفيلم في هذا الوقت وروحها تجاه بلادنا، وصلتوها لينا، والشباب اللي ما شافش هذا وعاشه، أتصور أنه تأثر كثيرا، لأنكم عيشتوهم هذه الفترة، كل المجموعة كان أداؤها أكثر من رائع".