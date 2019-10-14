غدا .. وزارة البترول تنظم مؤتمر ومعرض موك 2019

تنظم وزارة البترول والثروة المعدنية، غدا الإثنين، 15 أكتوبر، المؤتمر والمعرض الدولي العاشر لدول حوض البحر المتوسط "موك 2019"، والذي يتم تنظيمه بالتناول كل عام بين مدينتي الإسكندرية ورافينا الإيطالية.



وبدأت الإسكندرية "عروس البحر الأبيض المتوسط" في الاستعدادات للمؤتمر والمعرض المصاحب له، حيث تم بالفعل تجهيز مكان المؤتمر بالقرب من مكتبة الإسكندرية، والعمل يجري حاليا على قدم وساق.



وطرحت الوزارة عبر الموقع الرسمي للمؤتمر والمعرض، استمارة الحجز للشركات والجهات المختلفة، للمشاركة في مؤتمر ومعرض دول حوض البحر المتوسط (MOC) بالاسكندرية، والذي ينطلق الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 وحتى الخميس 16 من ذات الشهر.



يذكر أن مؤتمر البحر المتوسط بلغت نسبة الحضور به في نسخته الأخيرة بالإسكندرية نحو 7000 إلى 8000 زائر وهو يعد الموسم السياحي الأكثر رواجًا للمحافظة حيث إن نسبة الإشغالات خلاله تبلغ 100%.



وتتميز الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور 2000 مشارك من ضمن وفود المؤتمر، يشارك ضمنهم عمدة مدينة راڤينا الإيطالية التي تستضيف النسخة التوأم للمؤتمر.