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ديني

الإفتاء توضح حكم إعطاء الذكر مثل الأنثى في التركة قبل الموت.. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:57 م
عبدالله سليم
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان أثناء حياته أن يهب تركته أو جزءًا منها لمن شاء من ورثته وبالمقدار الذي يريد من التركة، بشرط أن يكون الواهب في كامل قواه العقلية.

وأضاف «عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل يجوز للأم أن تعطي ابنها مثل نصيب ابنتها من التركة حال حياتها؟ أن ذلك جائز ولا بأس فيه؛ لأن الإنسان حر في ماله حال حياته، لافتًا إلى أن ذلك لا يجوز إذا كانت الأم مصابة بمرض يمنعها من النظر إلى الأمور بكامل قواها العقلية.

الإفتاء توضح حكم حرمان الابن العاق من الميراث
قال الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن حرمان الوارث من الميراث حرام شرعًا، لأنه يتعارض مع أمر الله سبحانه وتعالى: « يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» إلى آخر الآيات.

وأضاف فخر في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسوك، ردًا على سؤال: هل يجوز حرمان الابن من الميراث لأنه أضاع مالًا كثيرًا من مال والده ظلمًا؟ أن للوالد تأديب ابنه وتعنيفه وعقابه، لكن لا يجوز له حرمانه من الميراث.

كانت دار الإفتاء قد علقت على هذا الأمر وقالت: «يعمد بعض الناس إلى منع بعض الورثة من حقهم من الميراث بكتابة وصية بذلك، وقد يكون في دولة تجيز قوانينها ذلك الأمر، وقد يظن المكلف أن ذلك حقٌّ له خاصة إن كان الوارث عاقًّا له».

وأضافت: «هذا المنع المذكور فيه عدة محاذير شرعية؛ منها: أنه يعدُّ من قبيل منع حقوق العباد التي أعطاها الله تعالى لهم، ويعدُّ من قبيل المضارة في الوصية، وفيه أيضًا ترك الخير والحكمة من هذا التفصيل من الله تعالى».

وتابعت: «تقسيم الميراث بحسب الشرع فيه الخير كله؛ لأن الله تعالى برحمته وعدله وحكمته هو الذي قسمه، وبدأ آيات الميراث بالوصية بالأبناء؛ لأنه أرحم بنا من أنفسنا».
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