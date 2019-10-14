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حوادث

حبس عصابة سرقة الشقق بمدينة نصر

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:07 ص
صورة أرشيفية - سرقة
صورة أرشيفية - سرقة
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عمرو خليفة - رامي المهدي
أمرت نيابة مدينة نصر أول، بحبس 6 عاطلين، كونوا تشكيل عصابي لسرقة الشقق بالمنطقة.

البداية معلومات وردت إلى المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول ان 6 عاطلين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب ( كسر الباب ) باستخدام أجنة حديدية.

علي الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث لسرعة القبض علي المتهمين وإعادة المسروقات ، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، ومن خلال أحد الأكمنة بأماكن ترددهم تم ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات و أجنة الحديدية المستخدمة فى ارتكاب الوقائع ، واعترفوا بارتكاب عدد 9 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب.
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