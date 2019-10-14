حبس عصابة سرقة الشقق بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر أول، بحبس 6 عاطلين، كونوا تشكيل عصابي لسرقة الشقق بالمنطقة.



البداية معلومات وردت إلى المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول ان 6 عاطلين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب ( كسر الباب ) باستخدام أجنة حديدية.



علي الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث لسرعة القبض علي المتهمين وإعادة المسروقات ، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، ومن خلال أحد الأكمنة بأماكن ترددهم تم ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات و أجنة الحديدية المستخدمة فى ارتكاب الوقائع ، واعترفوا بارتكاب عدد 9 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب.