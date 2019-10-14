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حوادث

حبس فني مصاعد وعاطل لاتجارهما في الفودو بالنزهة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:32 ص
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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محمد العيسوى
أمرت نيابة النزهة بحبس فني مصاعد وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالاتجار في مخدر الفودو.

وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة ألقى القبض علي شخصين بحوزتهما نصف كيلو فودو المخدر بالنزهة .

البداية أنه أثناء تواجد ضابط مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي والمعين خدمة القول الأمني بمحور جوزيف تيتوـ دائرة قسم شرطة النزهة تمكن من ضبط فني مصاعد وعاطل حال استقلالهما دراجة بخارية وبحوزتهما كمية من الفودو المخدر وزنت 500 جرام و مبلغ مالي 620 جنيهًا و ٢ هاتف محمول.

واعترف المتهمان أمام الرائد محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من محصلات تجارتهما والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والدراجة لتسهيل تنقلاتهما ، تحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي أمرت بقرارها المتقدم.
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