Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حجز حلاق لحيازته بندقية آلية وذخيرة بمدينة السلام

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:13 ص
صورة أرشيفية - سلاح
صورة أرشيفية - سلاح
Advertisements
رامى المهدي - اسلام مقلد
أمرت نيابة السلام، بحجز حلاق 24 ساعة على ذمة التحريات، لحيازته بندقية اليه وذخيره حيه بدون ترخيص.

البداية وردت معلومات للمقدم أحمد التحيوي رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول مفادها أن حلاق يحوز أسلحة نارية بدون ترخيص .

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، وبأعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن النقيب عمرو عزت معاون مباحث القسم من ضبطه وبحوزته بندقية آلية و عدد 3 خزينة بداخلهم عدد 73 طلقه من ذات العيار .

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع ، وأقر بتحصله عليه من أحد الأعراب بمنطقة السحر والجمال بنطاق محافظة الإسماعيلية وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بقرارها المتقدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على عصابة سرقة الشقق بمدينة السلام.. صورة

ضبط حلاق بحوزته بندقية آلية وذخيرة بمدينة السلام

الداخلية في يوم.. "هشغلّكم فلوسكم في التجارة" ضبط عامل نصب على أهالي سوهاج في 16 مليون جنيه.. ضبط 150 طن زيت مستعملة قبل إعادة تدويرها بالإسكندرية

ترشيحاتنا

بسبب استيلاء على أرض مركز شباب.. أحمد شوبير يستشهد بكلمة الرئيس السيسي

ظهور Realme X2 Pro قبل إطلاقه رسميًا بـ 24 ساعة .. فيديو

أعمال تكفر كبائر الذنوب .. لديك 15 خيارا لها يمحو الله به الخطايا

دينار مكتوب عليه .. لا إله إلا الله محمد رسول الله.. للبيع بـ 33 مليون جنيه

لسنا مسؤولين عنه .. إبراهيم المنيسي : غلاف مجلة الأهلى مزور

سباق الموت.. مصرع شاب وإصابة 5 آخرين.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشبه الكوڤرتة.. رواد التواصل الاجتماعي يسخرون من فستان للمصمم كوجاك

بقفطان أحمر ناري .. جيهان خليل تبهر متابعيها عبر إنستجرام

نمبر وان .. شاهد ركن البطولات في منزل أحمد الأحمر