حجز حلاق لحيازته بندقية آلية وذخيرة بمدينة السلام

أمرت نيابة السلام، بحجز حلاق 24 ساعة على ذمة التحريات، لحيازته بندقية اليه وذخيره حيه بدون ترخيص.



البداية وردت معلومات للمقدم أحمد التحيوي رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول مفادها أن حلاق يحوز أسلحة نارية بدون ترخيص .



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، وبأعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن النقيب عمرو عزت معاون مباحث القسم من ضبطه وبحوزته بندقية آلية و عدد 3 خزينة بداخلهم عدد 73 طلقه من ذات العيار .



وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع ، وأقر بتحصله عليه من أحد الأعراب بمنطقة السحر والجمال بنطاق محافظة الإسماعيلية وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بقرارها المتقدم.