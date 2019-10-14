حبس شرطى مفصول و5 آخرين انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة الأهالي

أمرت نيابة المرج، بحبس 6 أشخاص بينهم شرطى مفصول انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة الأهالي.



وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المرج أن مندوب شرطة مفصول و٥ آخرين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب (انتحال صفة رجال شرطة) .



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، حيث وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بسرعة القبض عليهم ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن المقدم محمد ابو العطا رئيس مباحث قسم المرج من ضبطهم حال استقلالهم سيارة ميكروباص والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة وبحوزتهم 3 طبنجة صوت، و4 جراب طبنجة و2 جهاز لاسلكي " هيكلي " ومبلغ مالي خمسة آلاف جنيه و2 نظارة شمس وقايش عمليات و٣ لفافات ورقية .



واعترفوا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب ، باجمالى قرابة الـ ١٢٠ ألف جنيه ، وأقروا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وانفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.