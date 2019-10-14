Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ألو أنا قتلت أخوكي ورميت جثته في الموز .. مكالمة تكشف عن جريمة مقتل 3 أشخاص بالقليوبية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:36 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
Advertisements
مصطفى الرماح
"ألو أنا قتلت أخوكي ورميت جثته في أرض زراعية" مكالمة مريبة تلقتها سيدة، قامت بعدها بإبلاغ الشرطة، التي تحركت فورا لكشف لغز القضية.

تلقى مركز بنها من ربة منزل مقيمة بناحية وروره دائرة المركز، بأنه أثناء قيامها بالاتصال على هاتف شقيقها "أ"، 36 سنة، عاطل، له معلومات جنائية، مقيم فى كفر الجزار دائرة المركز، تجاوب معها أحد الأشخاص وأبلغها بقيامه بقتل شقيقها بالأرض المزروعة بمحصول الموز دائرة قسم أول بنها.

وبالانتقال تم العثور على جثته، و العثور بداخل إحدى الحجرات، على جثتى كل "من م ع إ"، ٣٥ سنة، عاطل، له معلومات جنائية، مقيم المنشية دائرة قسم أول بنها، و"و س ح ع"، 29 سنة، ربة منزل مقيمة بناحية نامول دائرة مركز طوخ، وبهم آثار طلقات نارية متفرقة.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائى، عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع، وقيادات إدارة البحث الجنائى مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، بمكان اختبائهما بأحد المبانى "غير مأهولة بالسكان"، بمنطقة أرض المعلف بالجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة.

عقب وصول القوات ولدى قيامهم بمداهمة المبنى المشار إليه بادر المتهمان إلى إطلاق أعيرة نارية تجاههم، وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معهما بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران وتبين مقتلهما والعثور بجوارهما على(بندقية آلية و2 خزينة بندقية خرطوش وعدد 7 طلقات خرطوش) .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قتلا عاملاً بالرصاص.. مصرع مسجل خطر في تبادل لإطلاق النيران مع الأمن وضبط شقيقه

مفتاح وأيظن.. تفاصيل العثور على 3 جثث بينهم سيدة داخل مزرعة في بنها

أنا قتلت أخوكى.. مكالمة وراء العثور على 3 جثث بينهم سيدة في أرض زراعية بالقليوبية

دفن جثة أيظن ومفتاح وسيدة بعد العثور عليهم مقتولين في مزرعة موز

قتلوا 3 أشخاص .. الداخلية: مقتل عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية

ترشيحاتنا

استعدادا لـ الزمالك.. فايلر يوقف مران الأهلي لهذا السبب

بوتين يؤدب أردوغان.. كيف وجهت روسيا ضربة لـ تركيا في سوريا؟

أزمة المراقب تشتعل قبل القمة 119 بين الأهلي والزمالك

أفضل لاعب بعد الخطيب .. نبيل الحلفاوي يشعل تويتر بعد الرد على متابعيه

مين الأجمل؟.. وفاء عامر ولوسى ولبلبة في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي

صدمات الأهلي تتوالى قبل لقاء الزمالك.. رمضان صبحي يتعرض لـ الإصابة مع منتخب مصر الأوليمبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور من حريق كنيسة مارجرجس بحلوان

بفستان جريء .. دينا الشربيني برفقة عمرو دياب في السعودية.. شاهد

اوعى الأسد.. زينة فى إطلالة كاجوال بالأبيض.. شاهد