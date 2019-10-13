بطل كل الحروب.. قصة الفريق عبد رب النبي حافظ الذي كرمه السيسي

بصوته المصري الأصيل، وبلغته العربية الفصحى، وقوته وصلابته التي اعتادها أبناؤه من أبطال القوات المسلحة، والذين كان يقف في صدارتهم وسط ساحة القتال، خلال حرب أكتوبر، وقف الفريق عبد رب النبي حافظ، يذكر المصريين ببطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة مرددا: «إن حضارة مصر نبعت من قدرة شعبها وجيشها على تحقيق التحقيق النصر بعد كل انتكاسة».
وخلال الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، والتي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان «أكتوبر.. إرادة وتحدي» ألقى الفريق عبد رب النبي حافظ، كلمته باعتباره أحد أبطال تلك الحرب والذين تفخر صفحات المصري بما قدمه من بطولة وتضحية ابان حرب أكتوبر، والتي كان وقتها قائدا للفرقة 16 مشاة، وهى واحدة من أكثر الفرق العسكرية خوضا للمعارك خلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر.
وخلال الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، والتي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان «أكتوبر.. إرادة وتحدي» ألقى الفريق عبد رب النبي حافظ، كلمته باعتباره أحد أبطال تلك الحرب والذين تفخر صفحات المصري بما قدمه من بطولة وتضحية ابان حرب أكتوبر، والتي كان وقتها قائدا للفرقة 16 مشاة، وهى واحدة من أكثر الفرق العسكرية خوضا للمعارك خلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر.
ما بين مولده في 16 يونيو 1930 بالقاهرة، وتوليه مسئولية رئاسة أركان حرب القوات المسلحة، مسيرة أبطال، خاض فيها الكثير من الحروب توجت جميعها بالانتصارات، حيث عمل بعد حصوله على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية، عمل ملازم في سلاح المشاة، ثم مديرا لمدرسة المشاة، حتى شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
وخلال سنوات حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر قامت الفرقة 16 مشاة والتي كان رئيس أركانها ثم قائدا لها في تلك الفترة، قام رجالها الإبطال بخوض عشرات المعارك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، حتى كان من بين تلك المعارك معركة الاستعلاء على نقطتين العدو بالدلسوار، معركة الجلاء، ومعركة الدبابات الكبرى يومي 16 و17 أكتوبر.
وبعد الحرب عين أمين عام وزارة الدفاع، بالإضافة إنه كان رئيس أركان الجيش الثاني الميداني، وقائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، كما شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة.