محمد إيهاب: أفضل اللعب باسم مصر.. فيديو

أكد البطل العالمي محمد إيهاب، أحد أبطال رفع الأثقال، أنه كان على استعداد كامل بكل لياقته للأولمبياد في طوكيو 2020، مشيرًا إلى أنه كان يلقى بدعم كبير حتى الوصول إلى البطولة.



وأضاف إيهاب خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المهندس أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فور إعلانه الاعتزال وناقش معه حل الأزمة.



وأوضح أحد أبطال مصر في رفع الأثقال، أن وزير الشباب والرياضة نصحه بالتراجع في قراره وعاد من الاعتزال، كما نصحه أيضًا باستكمال مسيرته ونجاحاته، مؤكدًا على أن مصر تعمل على حل الأزمة.



وكشف عن أنه تلقى العديد من العروض، بشأن تجنيس ولعبه لمقابل دول كثيرة، ممثلاُ له في بطولة طوكيو، إلا أنه يفضل اللعب تحت اسم مصر، وأن يرفع اسم مصر وليس اسمه.