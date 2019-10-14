اخبار الفن.. رانيا يوسف تكشف عمرها الحقيقي.. ابنة هيفاء وهبي تخضع لعملية تجميل.. منع بوسي من السفر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:واصلت الفنانة رانيا يوسف، الرد على أسئلة متابعيها، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، من خلال تطبيق «ask»، وكان أحد التساؤلات التي وجهت إليها، هو الاستفسار عن عمرها الحقيقي.واصلت الفنانة رانيا يوسف، الرد على أسئلة متابعيها، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، من خلال تطبيق «ask»، وكان أحد التساؤلات التي وجهت إليها، هو الرد على شائعات وفاتها التي لاحقتها قبل فترة.غادرت الفنانة لوسي مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الحالية، المقام حفله الختامي مساء اليوم الأحد 13 أكتوبر، لتثير التساؤلات حول سبب مغادرتها المهرجان.نشرت إحدى عيادات التجميل الخاصة، مقطع فيديو ظهرت فيه زينب نصر فياض (ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي)، خلال خضوعها لعملية تجميل داخل العيادة، ترصد فيه مراحل العملية لحظة بلحظة.أصدر النائب العام قرارا رقم ٣٩٠ و ٣٩١، ضد المطربة ياسمين محمد شعبان والشهيرة ب "بوسي"، يفيد بمنعها من السفر وعدم مغادرة البلاد، بسبب الأحكام الصادرة ضدها، وذلك حسبما أكد أشرف مسعود محامي فطين "زوج بوسي السابق"، في تصريحات صحفية.أثارت «دينا»، ابنة الفنان مصطفى فهمي، حالة كبيرة من الجدل، بعد حفل زفافها ليلة أمس السبت، فأصبحت محل اهتمام لدى الكثيرون، لاسيما وأنها بعيدة عن الظهور الإعلامي، فلا يعلم عنها أحد أي معلومة بخلاف إنها ابنة مصطفى فهمي من زوجته الأولى (إيطالية الجنسية).