الإفتاء توضح حكم الحج بغير تصريح لمن اعتمر وانتظر المناسك

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان الذي ذهب ليعتمر وظل متخفيًا ينتظر موسم الحج، يأثم شرعًا لأنه لا يجوز ذلك، لافتًا إلى أن حجه وعمرته صحيحة.



وأضاف «عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم الحج بغير تصريح لمن اعتمر وانتظر موسمه؟ أن الحج بدون تصريح يتسبب في عدة مشاكل، منها أنه لو زاد العدد، فسيؤدي إلى كثرة التزاحم بين الحجيج وما يترتب عليه من مشكلات.



وأوضح أن هذه الحالة تأخذ حكم من اغتصب زجاجة ماء ليتوضأ للصلاة، مشيرًا إلى أن صلاته صحيحة، لكن يأثم لأخذه مالًا بغير حق.