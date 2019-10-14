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حوادث

ننشر أول صور من حريق كنيسة مارجرجس بحلوان

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:26 ص
ننشر أول صور من حريق
ننشر أول صور من حريق كنيسة مارجرجس بحلوان
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اسلام مقلد
حصل صدى البلد على الصور الأولى التى توثق حريق نشب بكنيسة مارجرجس بحلوان مساء أمس، والذى ظهرت فيها ألسنة اللهب عالية فى السماء مصاحبة للأدخنة الكبيرة.

وكان شب مساء اليوم حريق بكنيسة مارجرجس شرق حلوان، وانتشرت الأدخنة وألسنة اللهب إثر اندلاع النيران.

وذكر شهود عيان أن النيران اندلعت نتيجة حدوث ماس كهربائى بالكنيسة، فيما انتقلت على الفور أجهزة الدفاع المدنى للسيطرة على النيران.

وتلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بكنيسة مارجرجس بحلوان، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه ومنع تمدده للمبانى الأخرى.
ننشر أول صور من حريق كنيسة مارجرجس بحلوان
ننشر أول صور من حريق كنيسة مارجرجس بحلوان
ننشر أول صور من حريق كنيسة مارجرجس بحلوان
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