نائب الأزهر لوجه بحري يتفقد سير العملية التعليمية بدراسات الإسكندرية.. صور

تفقد الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، أمس سير العملية التعليمية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية في زيارة مفاجئة، حيث بحث مع قيادات الكلية مدى انتظام سير العملية التعليمية، والاستعدادات والتجهيزات التي قامت بها الكلية في العام الدراسي الجديد لتهيئة البيئة التعليمية بطريقة مثلى ومناسبة للطالبات، وناقش الأمير مع إدارة الكلية مدى جودة ونوعية الخدمات المقدمة للطالبات في الأقسام المختلفة بالكلية، مؤكدا ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية التي تنمي حس الانتماء للوطن وتدعم روح التعاون والمشاركة.



وأكد خلال الزيارة التفقدية أن مصلحة الطالبات فوق كل شيء، موضحا أن إدارة الجامعة تعمل لصالح الطلاب والطالبات لدعمهم في كافة الجوانب، وتقديم نموذج أزهري متميز أكاديميا وأخلاقيا، محبا لوطنه نافعا لمجتمعه.



وحرص على التحدث المباشر مع الطالبات مشددا على ضرورة رفع الوعي لدى منسوبي الجامعة، منهيا جولته التفقدية بالثناء على الكلية، وحسن سير العمل بها، ورافقه خلال هذه الزيارة التفقدية الدكتورة نجوى شتا وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سعيدة صبح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعد عرفة عميد الكلية الأسبق، والدكتور عبدالله أبو العيون.