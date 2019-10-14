عليكِ التخلص من حبوب منع الحمل.. لهذا السبب

أثناء فترة الحيض يتخلص الرحم من الغشاء المبطن له فى دم الحيض أحيانا لا يستطيع الجسم التخلص من كافة الأغشية فيتتابع نزول دم لمدة أسبوعين بعد الموعد المعتاد له، وهذا ما يثير اهتمام معظم النساء لمعرفة أسباب نزول قطرات الدم في غير موعد الدورة الشهرية.



وكشف موقع power of positivity عن بعض الأسباب التي تؤدي إلى نزول قطرات الدم بعد انتهاء موعد الدورة الشهرية، ومن أبرز هذه الأسباب:





المعاشرة الجنسية



يحدث أحيانا نزيف دموى بسيط على هيئة نقاط نتيجة المعاشرة الجنسية بعد انتهاء الدورة الشهرية وبقوة مما يسبب بعض الجروح التى تسبب النزيف.





تليف الرحم



وهي حالة طبية متوسطة تؤدي إلى حدوث نزيف، و يجب عليك التخلص من هذا التليف قبل أن يزداد فى الحجم.





حبوب منع الحمل



تناول حبوب منع الحمل يؤدي إلى حدوث خلل في توازن الهرمونات، لذلك يجب عليكي الامتناع منها وإعادة توازن هرمونات جسمك.