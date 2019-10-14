بوابة وظائف التعليم تحتل المركز العاشر في جوجل تريند بعد يومين من إطلاقها

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، أن البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، التى أطلقتها الوزارة للتأهيل لوظائف المدارس الحكومية والخاصة، احتلت المركز العاشر فى يومين فقط بمحرك البحث العالمي جوجل.



وقال عمر في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن وزارة التربية والتعليم المصرية تثبت بمجهودها كل يوم انها على الطريق الصحيح ، وذلك بشهادة العالم الخارجي.



وأضاف : "مصر تتغير وستكون "أد الدنيا" بس صبرا صبرا ، فالإيمان والعمل الجاد مفتاح النجاح ومصر للأفضل قادمة.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أطلقت من أيام مشروع البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية ، وذلك لمعاونة الباحثين عن فرص عمل طبقًا للشروط والاحكام وللاطلاع على النتائج النهائية لمن وقع عليهم الاختيار.



وقد جاءت هذه الخطوة تماشيا مع أهداف الحكومة المصرية فى اطار التحول الرقمى بتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الوظائف والإجراءات الحكومية بهدف زيادة الشفافية ومستويات الفعاليّة والكفاءة في إنجاز المهام، بالإضافة إلى تحسين وتسريع العمليات والإجراءات وزيادة جودة الخدمات العامّة، مما يُؤدي إلى تطوير عمليات صنع القرار وإتاحة الفرص.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن 107729 متقدم للتسجيل على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك منذ إنطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية يوم الأربعاء الماضي.



وأوضحت الوزارة، أن طلبات التسجيل للتأهيل للوظيفة بلغت 106817 طلبًا مقدمًا على البوابة الإلكترونية، فيما بلغت طلبات الرغبة في التطوع 912 طلبًا حتى الآن.



وأشارت إلى أن عدد من سجل من العاملين بالفعل (موظفين) بلغ 3806 طلبات، فيما بلغت عدد طلبات من لا يعمل 103438 طلبًا على البوابة الإلكترونية.



ولفتت إلى أن عدد طلبات الذكور المسجلين لبياناتهم بلغوا 35474 طلبًا، فيما بلغت عدد طلبات الإناث 72255 طلبًا.



وكشفت أن عدد شباب الخريجين الذين سجلوا بياناتهم بلغوا 107244 شابا/فتاة، فيما بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا بياناتهم 485 طالبا/ طالبة.