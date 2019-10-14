أخبار البرلمان | تعليقات من النواب على تعديلات قانون الأسرة بعد قصر حالات الخلع على الضعف الجنسي فقط.. وانخفاض سعر الدولار إلى 16 جنيها في هذا التوقيت



أشاد خالد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الوفد وعضو الهيئة العليا بالحزب بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مؤكدا أن الرئيس كعادته تحدث مع الشعب المصري حديث من القلب، حيث أكد أن التحدى والمخاطر موجودة فى كل وقت وعصر، مشددًا على أن التحدى الحقيقى الذى يجابه منطقتنا هو تماسك شعوبها وعدم الخروج على الدولة.



البرلمان يوافق على مشروع قانون باقتطاع نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة



وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.



اتحاد الصناعات يطالب بوضع ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الإعفاءات الجمركية



قال إبراهيم صبحي إمبابي، ممثل اتحاد الصناعات، إن اتحاد الصناعات يوافق على مشروع قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بنسبة 98%. أشاد خالد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الوفد وعضو الهيئة العليا بالحزب بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مؤكدا أن الرئيس كعادته تحدث مع الشعب المصري حديث من القلب، حيث أكد أن التحدى والمخاطر موجودة فى كل وقت وعصر، مشددًا على أن التحدى الحقيقى الذى يجابه منطقتنا هو تماسك شعوبها وعدم الخروج على الدولة.وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.قال إبراهيم صبحي إمبابي، ممثل اتحاد الصناعات، إن اتحاد الصناعات يوافق على مشروع قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بنسبة 98%.

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار يوم الأحد 13 أكتوبر، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:تحفظ خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على التعديلات التي أعلن عنها النائب عاطف مخاليف الخاصة بقانون الأسرة، معقبًا: "لا يمكن الاقتصار على هذه الحالة فقط في الخلع".قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع الغاز المورد للمصانع يعتبر بمثابة خطوة لتشجيع الصناعات كثيفة الاستخدام مثل الأسمنت والحديد والنحاس والألومنيوم والسيراميك ، مما يؤدى إلى وفر فى إنتاج هذه السلع ويعطى فرصة للسلع لكى تنافس فى السوق المحلية وتصدير هذه السلع إلى الخارج.توجهت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، بشأن تفعيل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق الحد الأدني للأجور.قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إنه يتوقع انخفاض سعر الدولار إلى 16 جنيها خلال نهاية العام الجارى، وذلك لعدة أسباب.طالب سمير البطيخي عضو مجلس النواب، الحكومة ووسائل الإعلام بإطلاق حملات توعية للمواطنين لاهمية المياة وترشيدها، نظرًا لدخول البلاد مرحلة الفقر المائي خلال الفترة المقبلة بالاضافة إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة في إنشاء محطات تحلية ومحطات تنقية المياه لإعادة استخدامها مرة أخرى.وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تعديلات المادة (48) من مشروع قانون الحكومة بتعديل بشأن تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، حيث ألزمت التعديلات باستثناء إلزام طالب الترخيص في القري والنجوع بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات (الجراحات) علي أن تُحدد الجهة الإدارية المختصة ذلك في ضوء الاعتبارات المحددة.أشاد محمود شعلان عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في سعيها المستمر على توفير المياه من خلال البدء في مشروعات تحلية المياه وإعادة استخدامها وإنشاء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي وتحويلها إلى محطات متطورة بتكلفة للحفاظ على كل نقطة مياه يمكن استخدامها.