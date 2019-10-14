Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حازم إمام يهنئ الزمالك بعد التتويج ببطولة إفريقيا لكرة اليد

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:39 ص
حازم امام
حازم امام
Advertisements
مصطفى كرم
هنأ حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق أبطال كرة اليد بنادي الزمالك لتتويجهم ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال لكرة اليد.

وغرد عبر تويتر قائلا "‏ألف مبروووك رجالة اليد ❤️❤️".

ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "‏‎ألف مبروك لنادي الزمالك على البطولة ويارب من نجاح الى نجاح ألف مبروك للكابتن أحمد الأحمر وكل نجوم نادي الزمالك ويارب مرتضى يمشي من الزمالك" و"‏‎خللي رجال القدم يغييروا منهم أو يحسوا عايز شوية إحساس" و"‏‎الف مبروك لملوك الصالات كوماندوز الزمالك بطل أفريقيا للعام الثالث على التوالى".

وتوج الزمالك ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري يد للمرة الثالثة على التوالي والـ١٢ في تاريخه ليتصدر قائمة الأندية الأكثر تحقيقًا للقب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مبروك لمصر والمصريين.. حازم إمام يهنئ منتخب ناشئ اليد بعد الفوز بكأس العالم

بعد الوصول للفينال..هاشتاج الزمالك _الاتحاد يشعل تويتر.. شاهد

أخبار الزمالك اليوم 13-10-2019.. يد الأبيض بطل أفريقيا للمرة الثالثة.. وميتشو يتابع مباراة مصر الأوليمبي

ترشيحاتنا

بعد إثارتها للجدل.. شاهد أبرز إطلالات طليقة على ربيع

وصفة بـ 2 جنيه فقط.. 3 مكونات طبيعية تطرد النمل والصراصير والعناكب من المنزل

بعد إحالته للمفتي.. ماذا قال الإرهابي الليبي عن ضباط مصر؟

الليلة .. أحمد عيد عبد الملك يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والزمالك فى برنامج الماتش

مين الأجمل؟.. وفاء عامر ولوسى ولبلبة في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي

نجم ليفربول بديل لـ سواريز في برشلونة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور من حريق كنيسة مارجرجس بحلوان

بفستان جريء .. دينا الشربيني برفقة عمرو دياب في السعودية.. شاهد

اوعى الأسد.. زينة فى إطلالة كاجوال بالأبيض.. شاهد