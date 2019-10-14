حازم إمام يهنئ الزمالك بعد التتويج ببطولة إفريقيا لكرة اليد

هنأ حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق أبطال كرة اليد بنادي الزمالك لتتويجهم ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال لكرة اليد.
وغرد عبر تويتر قائلا "ألف مبروووك رجالة اليد ❤️❤️".
ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "ألف مبروك لنادي الزمالك على البطولة ويارب من نجاح الى نجاح ألف مبروك للكابتن أحمد الأحمر وكل نجوم نادي الزمالك ويارب مرتضى يمشي من الزمالك" و"خللي رجال القدم يغييروا منهم أو يحسوا عايز شوية إحساس" و"الف مبروك لملوك الصالات كوماندوز الزمالك بطل أفريقيا للعام الثالث على التوالى".
وتوج الزمالك ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري يد للمرة الثالثة على التوالي والـ١٢ في تاريخه ليتصدر قائمة الأندية الأكثر تحقيقًا للقب.