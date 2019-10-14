حظك اليوم الاثنين 14 - 10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الاثنين 14- 10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الاثنين 14 - 10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا: القمر في برجك ويمدك ذلك بسحر وجاذبية وإطلالة أخاذة.

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يدعمك اليوم ويجعلك مثالا وقدوة لمن حولك.



الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا واجتماعيا: ما زال القمر في منزلك الثاني عشر وتنصحك الأفلاك أن تتجنب الفخر والزهو بإنجازاتك.

عاطفيا وصحيا: الوضع الفلكي يطالبك اليوم أن تتمهل وتسترخي ولا تحمل نفسك فوق طاقته



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا وصحيا: الشمس والمريخ في منزلك الخامس يمدانك بالحظ والطاقة والقمر يدعم مشاريعك.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك برؤية الأحباب والأصحاب وتسعد بتواجدك معهم.



السرطان



من 22/6 إلى 22/7

مهنيا وماليا: القمر ما زال معاكسا والفلك ينصحك بعدم المخاطرة وعليك أن تدرس الأمور بعناية.

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق.. قاوم ارتباكك وتوترك واعتمد اللباقة والمرونة لتتغلب على الضغوط.



الأسد

من 23/7 إلى 22/8

اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يعدك بقضاء أوقات ممتعة مع الأحباب والأصحاب، فقط ابتعد عن الاستفزازات.

مهنيا وماليا: يدفعك الوضع الفلكي نحو المغامرة وتبدو مبادرا وشجاعا والفلك يساعدك على اتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك.



العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يساعدك على التخطيط وقد تتحسن الظروف وتستطيع أن تدير النواحي المهنية والمادية جيدا.

عاطفيا واجتماعيا: تسعى بجدية لتنمية اتصالاتك أو تنمية معارفك وينفعك ما تملك من مواهب وقدرات.



الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا: إذا كنت متزوجا فالقمر يشوشك وعليك أن تحافظ على تماسكك وهدوئك مع شريك حياتك.

مهنيا واجتماعيا: تستطيع أن تكون ملاحظا لكل صغيرة وكبيرة تدور من حولك، لكن اصبر للغد حتى ترتب أفكارك ولا تتسرع في قراراتك.



العقرب



من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في برجك يمنحانك سحرا وجاذبية وقدرة على تنظيم أفكارك وتستطيع أن تكون دقيقا في تعبيراتك.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة الإيجابي واليوم أنت أكثر إصرارا وحزما وتنظيما لوقتك



القوس

من 23/11 إلى 21/12

عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك رومانسيا وتبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك من طاقة عاطفية.

مهنيا واجتماعيا: اليوم يمنحك الفلك انسجاما وسلاما مع من حولك ويعدك بالسعادة.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا وعائليا: ما زال القمر معاكسا.. كن مرنا وتجنب العناد مع الأهل أو الأحباب.

مهنيا وماليا: الشمس والمريخ في مربع برجك وقد يتسببان في تعطيل أمور وعليك ألا تتذمر وأن ترى الأمور من جانبها الإيجابي.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

مهنيا واجتماعيا: ما زال القمر في منزل العلاقات مما يساعدك أن تكون بليغا في تعبيراتك وتتعامل بلباقة وتتحسن علاقاتك.

عائليا وعاطفيا: رغم الضغوط يدعمك القمر وتجد اليوم من يقف بجانبك من الأقارب أو الأحباب.

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الحوت

من 20/2 إلى 20/3

مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني وعليك اليوم أن تتصرف بحكمة في مصاريفك وفي أمورك المهنية والمالية.

اجتماعيا وعاطفيا: رغم التشوش.. فينوس وعطارد بمنزل الحظ يساعدك على مقاومة التوتر وتستطيع أن تبدو متوازنا في علاقاتك