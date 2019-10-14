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فن

لطيفة توجه رسالة لرئيس تونس الجديد .. شاهد

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:14 ص
قيس سعيد
قيس سعيد
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محمد بدران
حرصت المطربة التونسية لطيفة على توجيه التهنئة لـ قيس سعيد الرئيس التونسي الجديد، من خلال حسابها على موقع "فيس بوك".

ونشرت لطيفة صورة له وكتبت عليها قائلة "وفقك الله لخدمة تونس و شعبها وأرضها".

وفاز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بتونس متقدما بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي، بحسب نتائج استطلاع للرأي نشر نتائجه التلفزيون الحكومي التونسي مساء الأحد.

وأعلن التلفزيون التونسي فوز المرشح المستقل قيس سعيد بالانتخابات، بعد حصوله على نسبة 76.9 بالمئة.

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" فقد نال سعيد 76,9 في المائة من الأصوات في حين حاز القروي 23,1 في المائة من الأصوات.
لطيفة توجه رسالة لرئيس تونس الجديد .. شاهد
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