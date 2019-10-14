مصرع شاب صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق على طريق بلقاس جمصة

لقى شاب مصرعه فى حادث على طريق بلقاس _جمصة، بعد اصطدام سيارة نقل به أثناء عبوره الطريق .



تلقى اللواء فاضل عمار ، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمأمور مركز بلقاس بوقوع حادث تصادم لسيارة نقل تحمل لوحات معدنية برقم ( 2637 م. ي. س منوفية ) بالمواطن عبد الحق جمال عبد الحق ، 17 عاما ، طالب ، مقيم بقرية زيان التابعة لمركز بلقاس ، على طريق بلقاس _ جمصة أثناء عبوره الطريق، مما أدى إلى وفاته في الحال.



وتم إيداع جثة المتوفى بثلاجة مشرحة مستشفى بلقاس المركزى تحت تصرف النيابة العامة ، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة بالواقعة.