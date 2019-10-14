Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مصرع شاب صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق على طريق بلقاس جمصة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:09 ص
جثة -ارشيفية
جثة -ارشيفية
Advertisements
همت الحسينى
لقى شاب مصرعه فى حادث على طريق بلقاس _جمصة، بعد اصطدام سيارة نقل به أثناء عبوره الطريق .

تلقى اللواء فاضل عمار ، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمأمور مركز بلقاس بوقوع حادث تصادم لسيارة نقل تحمل لوحات معدنية برقم ( 2637 م. ي. س منوفية ) بالمواطن عبد الحق جمال عبد الحق ، 17 عاما ، طالب ، مقيم بقرية زيان التابعة لمركز بلقاس ، على طريق بلقاس _ جمصة أثناء عبوره الطريق، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وتم إيداع جثة المتوفى بثلاجة مشرحة مستشفى بلقاس المركزى تحت تصرف النيابة العامة ، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة بالواقعة.
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصرع شاب صدمته سيارة ملاكى على طريق أجا المنصورة

حوادث وضحايا فى يوم.. وفاة عامل إثر انقلاب دراجة بخارية ببني سويف.. ومصرع طفلة في حادث انقلاب سيارة

مصرع ٣ أشخاص فى تصادم سيارة نقل وتوك توك على طريق أجا منية سمنود

ترشيحاتنا

وصلة رقص فضحتها.. نسرين ادعت أنها معاقة للحصول على 260 ألف جنيه استرليني

احذر.. 5 أطعمة تدمر العقل أبرزها السمك

مرتضى منصور يتقدم بـ 19 بلاغا ضد محمود الخطيب والنادي الأهلي

عاجل.. الأهلي يتلقى صدمة قبل مواجهة الزمالك في القمة 119

أنا أهلاوية.. رانيا يوسف توجه رسالة لـ محمد صلاح

مصطفى الفقي: السيسي تعامل ببراعة مع فوز رئيس الوزراء الإثيوبي بجائزة نوبل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور من حريق كنيسة مارجرجس بحلوان

بفستان جريء .. دينا الشربيني برفقة عمرو دياب في السعودية.. شاهد

اوعى الأسد.. زينة فى إطلالة كاجوال بالأبيض.. شاهد